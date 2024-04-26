NYT: В Пентагоне заявили, что цель передачи Украине ATACMS на 300 км – удары по Крыму

ATACMS (Фото: Lance Cpl. Nicholas Guevara)

Украинские силы смогут использовать полученные от Штатов дальнобойные ракеты ATACMS для более эффективных ударов по войскам РФ во временно оккупированном Крыму. Об этом The New York Times сообщили неназванные высокопоставленные чиновники Пентагона.

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В публикации говорится, что после нескольких месяцев запросов Украина получила более дальнобойную версию ракет ATACMS, которые могут преодолевать расстояние в 190 миль – это около 305 км.

Чиновники, занимающиеся вопросами национальной безопасности США, заявили, что значительная часть поставок оружия, которое долго откладывалось, должна была сначала сосредоточиться на укреплении обороны Украины.

Новое оружие может проникать глубже в оккупированные Россией части Украины и нацеливаться на узлы снабжения войск РФ на юго-востоке.

По словам одного из неназванных высокопоставленных чиновников Штатов, цель поставок ракет большой дальности состоит в том, чтобы усилить давление на Крым, центр российских воздушных и сухопутных сил, "где сейчас у России относительно безопасное убежище".

24 апреля Пентагон объявил о пакете военной помощи для Украины на $1 млрд. Официально не сообщалось, что в пакете есть ATACMS, но накануне CNN писало, что эти ракеты там будут, а Зеленский говорил, что Украина и США окончательно достигли договоренностей по дальнобойным ракетам ATACMS.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что в феврале Байден приказал предоставить Украине "значительное количество" ракет ATACMS. Они вошли в пакет помощи, одобренный 12 марта.

По данным Reuters, ракеты были впервые использованы утром 17 апреля и запущены по российскому аэродрому в Крыму. Голос Америки, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника из США, сообщил, что Украина также использовала ATACMS в ночь на 24 апреля.

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