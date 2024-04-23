США в следующем пакете помощи могут передать Украине ракеты ATACMS большой дальности – CNN
В следующем пакете американской военной помощи Украине могут быть дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на троих неназванных собеседников в руководстве США.
О пакете военной помощи будет объявлено как только законопроект на $61 млрд одобрит Сенат и подпишет президент США Джо Байден.
По данным собеседников CNN, Вашингтон в рамках нового пакета помощи, вероятно, впервые предоставит Украине ATACMS большой дальности или армейские тактические ракетные системы.
В материале говорится, что минувшей осенью США впервые отправили в Украину вариант ракетной системы ATACMS с радиусом действия около 160 км. При этом версия большей дальности может поражать цели на расстоянии более 300 км.
22 апреля президент Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении, что Украина и США окончательно достигли договоренностей по вопросу предоставления дальнобойных ракет ATACMS.
"А сегодняшний результат – в договоренностях об ATACMS для Украины все точки расставлены. Спасибо, господин президент! Спасибо, Конгресс! Спасибо, Америка!", – сказал Зеленский, не раскрыв деталей.
- 17 апреля в Белом доме заявили, что Байден обещает "немедленно" подписать закон, как только проект одобрят законодатели.
- 20 апреля Палата представителей США 311 голосами одобрила помощь Украине.
- 21 апреля глава комитета по разведке Сената США сказал, что Америка может начать отправку Украине военной техники, в том числе дальнобойных ракет ATACMS, до конца недели.
- 22 апреля Politico писало, что администрация Байдена готовит пакет военной помощи для Украины, который будет содержать бронетехнику, в дополнение к артиллерии и противовоздушной обороне.
- 23 апреля Reuters сообщило, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины на $1 млрд.
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