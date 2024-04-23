США в следующем пакете помощи могут передать Украине ракеты ATACMS большой дальности – CNN

Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина и США достигли договоренностей по вопросу предоставления ATACMS

Пуск ракеты ATACMS (Фото: US Army)

В следующем пакете американской военной помощи Украине могут быть дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на троих неназванных собеседников в руководстве США.

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О пакете военной помощи будет объявлено как только законопроект на $61 млрд одобрит Сенат и подпишет президент США Джо Байден.

По данным собеседников CNN, Вашингтон в рамках нового пакета помощи, вероятно, впервые предоставит Украине ATACMS большой дальности или армейские тактические ракетные системы.

В материале говорится, что минувшей осенью США впервые отправили в Украину вариант ракетной системы ATACMS с радиусом действия около 160 км. При этом версия большей дальности может поражать цели на расстоянии более 300 км.

22 апреля президент Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении, что Украина и США окончательно достигли договоренностей по вопросу предоставления дальнобойных ракет ATACMS.

"А сегодняшний результат – в договоренностях об ATACMS для Украины все точки расставлены. Спасибо, господин президент! Спасибо, Конгресс! Спасибо, Америка!", – сказал Зеленский, не раскрыв деталей.

СПРАВКА ATACMS – американские баллистические ракеты наземного базирования. Они могут нести как отдельные боеголовки, так и кассетные заряды. Запуск производится с установок HIMARS или высокомобильных артиллерийских ракетных систем. В октябре 2023 года стало известно, что Украина получила от США старейшую и базовую версию ATACMS с кассетной боевой частью, которая бьет максимум на 165 км. Другие модификации с унитарной боеголовкой имеют дальность до 300 км, а экспериментальный вариант ракеты PRISM – до 500 км. ATACMS – американские баллистические ракеты наземного базирования. Они могут нести как отдельные боеголовки, так и кассетные заряды. Запуск производится с установок HIMARS или высокомобильных артиллерийских ракетных систем. В октябре 2023 года стало известно, что Украина получила от США старейшую и базовую версию ATACMS с кассетной боевой частью, которая бьет максимум на 165 км. Другие модификации с унитарной боеголовкой имеют дальность до 300 км, а экспериментальный вариант ракеты PRISM – до 500 км.

17 апреля в Белом доме заявили, что Байден обещает "немедленно" подписать закон, как только проект одобрят законодатели.

20 апреля Палата представителей США 311 голосами одобрила помощь Украине.

21 апреля глава комитета по разведке Сената США сказал, что Америка может начать отправку Украине военной техники, в том числе дальнобойных ракет ATACMS, до конца недели.

22 апреля Politico писало, что администрация Байдена готовит пакет военной помощи для Украины, который будет содержать бронетехнику, в дополнение к артиллерии и противовоздушной обороне.

23 апреля Reuters сообщило, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины на $1 млрд.

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