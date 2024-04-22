Politico: Следующий пакет США для ВСУ будет больше обычного и с бронетехникой

Ожидается, что Штаты отправят пакет помощи украинским войскам сразу же после подписания закона Байденом. Впереди еще голосование в Сенате

БМП Bradley (Фото - Пентагон)

Администрация президента США Джо Байдена готовит пакет военной помощи для Украины, включающий бронетехнику, в дополнение к артиллерии и противовоздушной обороне, в которых нуждаются украинские защитники. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на двух неназванных американских чиновников.

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По данным журналистов, чиновники Министерства обороны США все еще вносят "последние штрихи" в потенциальный новый транш, но хотят, чтобы он был готов вскоре после того, как Байден подпишет закон о предоставлении десятков миллиардов долларов дополнительной помощи Киеву.

Собеседники издания утверждают, что пакет, над которым сейчас работает Пентагон, будет значительно больше, чем последний транш в размере $300 млн.

Еще два неназванных чиновника сказали журналистам, что пакет будет включать бронетехнику. Один из собеседников утверждает, что частью груза будут дополнительные боевые машины Bradley.

Ожидается, что в пакете также будут более старые Humvee и бронетранспортеры M113, а также ракеты, сказал один из чиновников США.

Вечером 22 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Байденом. В частности, они обсудили первый пакет оборонной помощи после принятия закона. Байден заверил, что пакет будет "быстрым и мощным" и усилит противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские возможности Украины.

20 апреля Палата представителей США 311 голосами одобрила помощь Украине. Документом предусмотрено оказание помощи более чем на $60 млрд. Треть пакета — на пополнение арсеналов США, а прямая финансовая помощь — как кредит. Детальнее – в инфографике LIGA.net .

. 21 апреля глава комитета по разведке Сената США сказал, что Штаты могут начать отправку Украине военной техники, в том числе дальнобойных ракет ATACMS, до конца недели.

Сенат будет голосовать за законопроект во вторник, 23 апреля.

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