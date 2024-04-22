Зеленский и Байден обсудили, что будет в первом пакете для ВСУ после подписания закона

Байден заверил Зеленского, что пакет от Штатов будет "быстрым и мощным"

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото - Telegram Зеленского)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом после одобрения Палатой представителей дополнительного финансирования для Украины.

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"Президент заверил, что в случае одобрения и Сенатом немедленно подпишет закон. Я благодарен Джо Байдену за неослабевшую поддержку Украины и за подлинное глобальное лидерство", – отметил Зеленский.

Они обсудили первый пакет оборонной помощи после принятия закона. Байден заверил, что он будет "быстрым и мощным" и усилит противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские возможности Украины.

Зеленский также подчеркнул, что решение Палаты представителей о том, чтобы разрешить конфискацию российских активов, "посылает мощный сигнал" всем партнерам.

Зеленский рассказал Байдену о российском воздушном терроре, об ударе по харьковской телебашне "буквально за несколько минут до разговора".

"Это четкое намерение России сделать город непригодным для жизни", – убежден Зеленский.

Также украинский и американский лидеры обсудили подписание двустороннего соглашения о безопасности и подготовку к предстоящему Саммиту мира.

20 апреля Палата представителей США 311 голосами одобрила помощь Украине.

21 апреля глава комитета по разведке Сената США сказал, что Штаты могут начать отправку Украине военной техники, в том числе дальнобойных ракет ATACMS, до конца следующей недели.

Сенат будет голосовать за законопроект во вторник, 23 апреля.

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