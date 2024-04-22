Зеленський і Байден обговорили, що буде в першому пакеті для ЗСУ після підписання закону

Байден запевнив Зеленського, що пакет від Штатів буде "швидким і потужним"

Володимир Зеленський і Джо Байден (Фото - Telegram Зеленського)

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Джо Байденом після схвалення Палатою представників додаткового фінансування для України.

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"Президент запевнив, що в разі схвалення і Сенатом негайно підпише закон. Я вдячний Джо Байдену за неослабну підтримку України та за справжнє глобальне лідерство", – зазначив Зеленський.

Вони обговорили перший пакет оборонної допомоги після ухвалення закону. Байден запевнив, що він буде "швидким та потужним" і посилить протиповітряні, далекобійні й артилерійські спроможності України.

Зеленський також наголосив, що рішення Палати представників про те, щоб дозволити конфіскацію російських активів, "посилає потужний сигнал" усім партнерам.

Зеленський розповів Байдену про російський повітряний терор, про удар по харківській телевежі "буквально за кілька хвилин до розмови".

"Це чіткий намір Росії зробити місто непридатним для життя", – переконаний Зеленський.

Також український і американський лідери обговорили підписання двосторонньої безпекової угоди та підготовку до майбутнього Саміту миру.

20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.

21 квітня очільник комітету з розвідки Сенату США сказав, що Штати можуть розпочати надсилання Україні військової техніки, зокрема далекобійних ракет ATACMS, до кінця наступного тижня.

Сенат голосуватиме за законопроєкт у вівторок, 23 квітня.

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