Сенатор: США можуть відправити зброю Україні наступного тижня. Разом з ATACMS
США можуть розпочати надсилання Україні військової техніки, зокрема далекобійних ракет ATACMS, до кінця наступного тижня. Про це в інтерв'ю телекомпанії CBS News заявив очільник комітету з розвідки Сенату США демократ Марк Ворнер.
Відповідаючи на запитання, коли Сполучені Штати відправлять Україні пакет військової допомоги, сенатор сказав: "Це мало статися пів року тому. Зараз найкращий час – наступного тижня".
Ворнер уточнив, що сподівається на скоріше ухвалення законопроєкту про допомогу Україні у Верхній палаті Конгресу США. Після цього, нагадує він, документ має підписати Байден.
"Як тільки це надійде на підпис президенту, у вівторок або середу, постачання мають розпочатися буквально одразу, разом з ATACMS більшої дальності", – заявив законодавець.
Відповідаючи на уточнююче запитання щодо далекобійних ракет, Ворнер сказав: "Я думаю, що протягом останніх місяців адміністрація [Байдена] готувалася до відправлення Україні ATACMS".
- 20 квітня 2024 року Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.
- LIGA.net детально розписала, що містить пакет допомоги США для України. Загалом відомо, що для України виділять $60,84 млрд. З них $23,2 млрд підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів.
- Байден обіцяє "негайно" підписати закон, щойно проєкт схвалять законодавці.
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