Сенатор: США можуть відправити зброю Україні наступного тижня. Разом з ATACMS

Марк Ворнер заявив, що у пакеті військової допомоги від США мають бути далекобійні ракети більшого радіуса дії

ATACMS (Фото: US Army)

США можуть розпочати надсилання Україні військової техніки, зокрема далекобійних ракет ATACMS, до кінця наступного тижня. Про це в інтерв'ю телекомпанії CBS News заявив очільник комітету з розвідки Сенату США демократ Марк Ворнер.

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Відповідаючи на запитання, коли Сполучені Штати відправлять Україні пакет військової допомоги, сенатор сказав: "Це мало статися пів року тому. Зараз найкращий час – наступного тижня".

Ворнер уточнив, що сподівається на скоріше ухвалення законопроєкту про допомогу Україні у Верхній палаті Конгресу США. Після цього, нагадує він, документ має підписати Байден.

"Як тільки це надійде на підпис президенту, у вівторок або середу, постачання мають розпочатися буквально одразу, разом з ATACMS більшої дальності", – заявив законодавець.

Відповідаючи на уточнююче запитання щодо далекобійних ракет, Ворнер сказав: "Я думаю, що протягом останніх місяців адміністрація [Байдена] готувалася до відправлення Україні ATACMS".

ДОВІДКА ATACMS – американські балістичні ракети наземного базування. Вони можуть нести як окремі боєголовки, так і касетні заряди. Запуск здійснюється з установок HIMARS або високомобільних артилерійських ракетних систем. У жовтні 2023 року стало відомо, що Україна отримала від США найстарішу та базову версію ATACMS з касетною бойовою частиною, яка б'є максимум на 165 км. Інші модифікації з унітарною боєголовкою мають дальність до 300 км, а експериментальний варіант ракети PRISM – до 500 км. ATACMS – американські балістичні ракети наземного базування. Вони можуть нести як окремі боєголовки, так і касетні заряди. Запуск здійснюється з установок HIMARS або високомобільних артилерійських ракетних систем. У жовтні 2023 року стало відомо, що Україна отримала від США найстарішу та базову версію ATACMS з касетною бойовою частиною, яка б'є максимум на 165 км. Інші модифікації з унітарною боєголовкою мають дальність до 300 км, а експериментальний варіант ракети PRISM – до 500 км.

20 квітня 2024 року Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.

LIGA.net детально розписала, що містить пакет допомоги США для України. Загалом відомо, що для України виділять $60,84 млрд. З них $23,2 млрд підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів.

детально розписала, що містить пакет допомоги США для України. Загалом відомо, що для України виділять $60,84 млрд. З них $23,2 млрд підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів. Байден обіцяє "негайно" підписати закон, щойно проєкт схвалять законодавці.

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