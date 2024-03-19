Сенатор США: Сподіваюся, що у 2024 році Україна отримає ATACMS та знищить Кримський міст

Грем заявив, що ракети ATACMS мали бути в Україні "ще вчора"

Ліндсі Грем (Фото: EPA/TASOS KATOPODIS)

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем висловив сподівання, що в 2024 році США передадуть Україні балістичні ракети ATACMS для руйнування Керченського мосту. Про це він повідомив на брифінгу у Києві, цитує його Радіо Свобода.

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За його словами, ці ракети Вашингтон мав передати Силам оборони "ще вчора".

Він зазначив, що сподівається на відправлення необхідних озброєнь у 2024 році, аби Україна могла не лише вести оборону, але й тиснути на росіян.

"Що ви отримаєте ATACMS і зруйнуєте міст, що з'єднує Крим із Росією. Я хочу, щоб 2024 рік став роком якісної переваги для українських військових", – сказав Грем.

Законодавець заявив, що хотів би бачити винищувачі F-16 на озброєнні української армії цього року.

"Щоб росіяни побачили боєздатнішу українську армію", – наголосив сенатор.

У лютому 2024 року Грем хотів зірвати затвердження Сенатом пакета допомоги для України, несподівано виступивши проти. Журналісти The Hill писали , що таке рішення Грема викликало обурення та лють навіть у його однопартійців, які розраховували на підтримку сенатора. Водночас Грем продовжував позиціювати себе як "друга України".

17 березня представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україні терміново потрібне продовження військової допомоги США, оскільки у Сил оборони закінчуються боєприпаси.

18 березня 2023 року Грем зустрівся з президентом Зеленським, політики обговорили ситуацію на фронті та військову допомогу, яка потрібна Україні. Також темою була євроатлантична інтеграція, посилення санкційного тиску та використання заморожених активів РФ для підтримки України.

Сенатор заявив, що ініціює законопроєкт про визнання Росії державою – спонсором тероризму згідно із законодавством США.

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