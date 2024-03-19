Сенатор США: Сподіваюся, що у 2024 році Україна отримає ATACMS та знищить Кримський міст
Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем висловив сподівання, що в 2024 році США передадуть Україні балістичні ракети ATACMS для руйнування Керченського мосту. Про це він повідомив на брифінгу у Києві, цитує його Радіо Свобода.
За його словами, ці ракети Вашингтон мав передати Силам оборони "ще вчора".
Він зазначив, що сподівається на відправлення необхідних озброєнь у 2024 році, аби Україна могла не лише вести оборону, але й тиснути на росіян.
"Що ви отримаєте ATACMS і зруйнуєте міст, що з'єднує Крим із Росією. Я хочу, щоб 2024 рік став роком якісної переваги для українських військових", – сказав Грем.
Законодавець заявив, що хотів би бачити винищувачі F-16 на озброєнні української армії цього року.
"Щоб росіяни побачили боєздатнішу українську армію", – наголосив сенатор.
- 17 березня представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україні терміново потрібне продовження військової допомоги США, оскільки у Сил оборони закінчуються боєприпаси.
- 18 березня 2023 року Грем зустрівся з президентом Зеленським, політики обговорили ситуацію на фронті та військову допомогу, яка потрібна Україні. Також темою була євроатлантична інтеграція, посилення санкційного тиску та використання заморожених активів РФ для підтримки України.
- Сенатор заявив, що ініціює законопроєкт про визнання Росії державою – спонсором тероризму згідно із законодавством США.
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