США: У ЗСУ на Донбасі закінчуються боєприпаси, вони відступають на другу та третю лінію

Кірбі заявив, що Україні прямо зараз потрібна військова допомога з боку США

Джон Кірбі (Фото: EPA/NATHAN HOWARD)

Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україні терміново потрібне продовження військової допомоги США, оскільки у Сил оборони закінчуються боєприпаси. Про це він сказав в інтерв'ю ABC News.

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За його словами, адміністрація веде діалог зі спікером Палати представників Майком Джонсоном та його командою для прискорення схвалення допомоги Україні.

Він наголосив, що час має значення.

"У них на Донбасі закінчуються боєприпаси, і тепер вони відступають на другу та третю лінії оборони, оскільки росіяни продовжують намагатися просунутися на захід. Їм потрібна підтримка, і вона нам потрібна зараз", – сказав Кірбі.

Чиновник наголосив, що виділення озброєнь Україні не ставить під загрозу національну безпеку США.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що розраховує схвалити законопроєкт про продовження допомоги Україні голосами меншості Демократичної партії.

14 лютого президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт щодо допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню.

26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.

12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

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