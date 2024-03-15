Спікер Палати Джонсон хоче схвалити продовження допомоги Україні від США голосами демократів
Майк Джонсон (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що розраховує схвалити законопроєкт щодо продовження допомоги Україні голосами меншості Демократичної партії. Про це він повідомив у інтерв'ю виданню Politico.

За його словами, допомога Україні та Ізраїлю може бути надана у вигляді одного чи навіть двох окремих законопроєктів.

Він висловив сподівання, що це станеться з використанням календаря усунення (Suspension calendar), щоб подолати опір противників підтримки України з Республіканської партії.

Suspension calendar – це частина процедури Suspension of the rules. У такому разі Палата зупиняє дію всіх правил щодо законопроєкту, що дозволяє його ухвалити в цілому, в обох процедурах, які противники можуть використати, щоб його "збити". Для такого голосування потрібні 2/3 голосів Палати.

"Я думаю, що це окремий проєкт, і я підозрюю, що його доведеться призупинити. Поділ допомоги Україні та Ізраїлю на два окремі законопроєкти перебуває на розгляді", – заявив Джонсон.

  • 14 лютого президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт щодо допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню.
  • 26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.
  • 29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитись про допомогу Україні.
  • 12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

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