Спікер Палати Джонсон хоче схвалити продовження допомоги Україні від США голосами демократів

Джонсон заявив, що допомога Україні та Ізраїлю може бути надана у вигляді одного або навіть двох окремих законопроєктів

Майк Джонсон (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що розраховує схвалити законопроєкт щодо продовження допомоги Україні голосами меншості Демократичної партії. Про це він повідомив у інтерв'ю виданню Politico.

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За його словами, допомога Україні та Ізраїлю може бути надана у вигляді одного чи навіть двох окремих законопроєктів.

Він висловив сподівання, що це станеться з використанням календаря усунення (Suspension calendar), щоб подолати опір противників підтримки України з Республіканської партії.

Suspension calendar – це частина процедури Suspension of the rules. У такому разі Палата зупиняє дію всіх правил щодо законопроєкту, що дозволяє його ухвалити в цілому, в обох процедурах, які противники можуть використати, щоб його "збити". Для такого голосування потрібні 2/3 голосів Палати.

"Я думаю, що це окремий проєкт, і я підозрюю, що його доведеться призупинити. Поділ допомоги Україні та Ізраїлю на два окремі законопроєкти перебуває на розгляді", – заявив Джонсон.

14 лютого президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт щодо допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню.

26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитись про допомогу Україні.

12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

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