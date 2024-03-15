Спикер Палаты Джонсон хочет одобрить продолжение помощи Украине от США голосами демократов
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что рассчитывает одобрить законопроект о продлении помощи Украине голосами меньшинства Демократической партии. Об этом он сообщил в интервью изданию Politico.
По его словам, помощь Украине и Израилю может быть предоставлена в виде одного или даже двух отдельных законопроектов.
Он высказал ожидание, что это произойдет с использованием календаря отстранения (Suspension calendar), чтобы преодолеть сопротивление противников поддержки Украины из Республиканской партии.
"Я думаю, что это отдельный проект, и я подозреваю, что его придется приостановить. Разделение помощи Украине и Израилю на два отдельных законопроекта находится на рассмотрении", — заявил Джонсон.
- 14 февраля президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.
- 26 февраля президент Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему сделать "все возможное" для продления помощи Украине.
- 29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.
- 12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.
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