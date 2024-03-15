Спикер Палаты Джонсон хочет одобрить продолжение помощи Украине от США голосами демократов

Джонсон заявил, что помощь Украине и Израилю может быть представлена в виде одного или даже двух отдельных законопроектов

Майк Джонсон (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что рассчитывает одобрить законопроект о продлении помощи Украине голосами меньшинства Демократической партии. Об этом он сообщил в интервью изданию Politico.

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По его словам, помощь Украине и Израилю может быть предоставлена в виде одного или даже двух отдельных законопроектов.

Он высказал ожидание, что это произойдет с использованием календаря отстранения (Suspension calendar), чтобы преодолеть сопротивление противников поддержки Украины из Республиканской партии.

Suspension calendar – это часть процедуры Suspension of the rules. В таком случае Палата останавливает действие всех правил по законопроекту, что позволяет его принять в целом, в обеих процедурах, которые противники могут использовать, чтобы его "сбить". Для такого голосования нужно 2/3 голосов Палаты.

"Я думаю, что это отдельный проект, и я подозреваю, что его придется приостановить. Разделение помощи Украине и Израилю на два отдельных законопроекта находится на рассмотрении", — заявил Джонсон.

14 февраля президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

26 февраля президент Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему сделать "все возможное" для продления помощи Украине.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

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