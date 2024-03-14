"Вчиняти інакше безглуздо". У Палаті представників хочуть ухвалити допомогу Україні до 22 березня
Лідер меншості Демократичної партії в Палаті представників США Хакім Джеффріс закликав республіканців винести на голосування продовження допомоги Україні до кінця наступного тижня.
За його словами, час іде, і законопроєкт потрібно схвалити до 22 березня, перш ніж конгресмени покинуть Вашингтон.
"Вчиняти інакше – безглуздо", – сказав Джеффріс.
Він зазначив, що не можна допустити, аби Росія захопила Україну, тому що в такому разі на кону, швидше за все, стоятимуть життя американських солдатів.
"Якщо тільки ми не повіримо, що якщо Путін переможе в Україні, він зупиниться там, тоді як він не зупинився в Україні, Грузії, і він не зупинився в Криму", — заявив законодавець.
Встановлена Джеффрісом дата — 22 березня — безпосередньо збігається з терміном ухвалення шести законопроєктів про фінансування уряду, що залишилися, до кінця 2024 фінансового року.
- 14 лютого президент США Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- 26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.
- 29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.
- 12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.
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