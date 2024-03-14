"Вчиняти інакше безглуздо". У Палаті представників хочуть ухвалити допомогу Україні до 22 березня

Джеффріс заявив, що не можна допустити, аби Росія змогла окупувати Україну

Хакім Джеффріс (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Лідер меншості Демократичної партії в Палаті представників США Хакім Джеффріс закликав республіканців винести на голосування продовження допомоги Україні до кінця наступного тижня.

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За його словами, час іде, і законопроєкт потрібно схвалити до 22 березня, перш ніж конгресмени покинуть Вашингтон.

"Вчиняти інакше – безглуздо", – сказав Джеффріс.

Він зазначив, що не можна допустити, аби Росія захопила Україну, тому що в такому разі на кону, швидше за все, стоятимуть життя американських солдатів.

"Якщо тільки ми не повіримо, що якщо Путін переможе в Україні, він зупиниться там, тоді як він не зупинився в Україні, Грузії, і він не зупинився в Криму", — заявив законодавець.

Встановлена Джеффрісом дата — 22 березня — безпосередньо збігається з терміном ухвалення шести законопроєктів про фінансування уряду, що залишилися, до кінця 2024 фінансового року.

14 лютого президент США Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.

12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

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