Джонсон несе особисту відповідальність за зрив допомоги Україні, на кону тисячі життів — Туск

Туск заявив, що допомога Україні — це не питання внутрішніх політичних зіткнень у США

Майк Джонсон (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що спікер Палати представників США Майк Джонсон несе особисту відповідальність за нездатність схвалити продовження допомоги Україні. Про це він сказав під час візиту до Вашингтона, цитує його Reuters.

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За його словами, від Джонсона залежить доля мільйонів осіб та тисячі життів.

Він зазначив, що допомога Україні — це не "якась політична сутичка, яка має значення лише на американській політичній сцені".

"Нездатність пана Джонсона ухвалити позитивне рішення буде коштувати тисячі життів. Він несе за це особисту відповідальність", – сказав Туск.

На зустрічі з президентом США Джо Байденом Туск та президент Польщі Анджей Дуда закликали Джонсона рухатися вперед із голосуванням за продовження підтримки України.

14 лютого президент США Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.

28 лютого Джонсон сказав, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.

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