Джонсон несет личную ответственность за срыв помощи Украине, на кону тысячи жизней — Туск

Туск заявил, что помощь Украине — это не вопрос внутренних политических столкновений в США

Майк Джонсон (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон несет личную ответственность за неспособность одобрить продолжение помощи Украине. Об этом он сказал во время визита в Вашингтон, цитирует его Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, от Джонсона зависит судьба миллионов людей и тысячи жизней.

Он отметил, что помощь Украине — это не "какая-то политическая схватка, которая имеет значение только на американской политической сцене".

"Неспособность господина Джонсона принять положительное решение будет стоить тысячи жизней. Он несет за это личную ответственность", — сказал Туск.

На встрече с президентом США Джо Байденом Туск и президент Польши Анджей Дуда призвали Джонсона двигаться вперед с голосованием за продолжение поддержки Украины.

14 февраля президент США Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

26 февраля президент Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему сделать "все возможное" для продления помощи Украине.

28 февраля Джонсон сказал, что вынесет на голосование продление помощи Украине "своевременно", а приоритетом является граница с Мексикой.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

Читайте также: США: Никакой "план Б" не заменит помощь Украине от Конгресса. Все зависит от Джонсона