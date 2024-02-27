Зеленский: Джонсон обещал, что сделает все возможное для помощи Украине. Я должен доверять

Владимир Зеленский и Майк Джонсон (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обещал ему, что сделает "все возможное" для продолжения помощи Украине. Об этом он сказал в интервью каналу CNN.

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По его словам, когда он говорил с Джонсоном, тот сказал, что поддерживает Украину.

"Сказал, что сделает все, чтобы поддержать Украину, и он на нашей стороне, и он понимает, насколько героичны наши люди, наши солдаты, мирные жители. И он сказал, что его молитвы с нами, и он сказал, что сделает это", — отметил Зеленский.

Он добавил, что просил президента США Джо Байдена и Джонсона поставить на паузу разногласия между демократами и республиканцами, чтобы достичь соглашения по Украине.

"Период выборов является сложным. Да, я передал это послание. Я думаю, что Джонсон это услышал. И Байден тоже это услышал. Итак, это все. Что я могу сделать? Я не могу толкнуть спикера. Это его решение, но я думаю, он понимает все проблемы, которые перед нами стоят", — сказал глава государства.

На вопрос о том, доверяет ли он словам Джонсона, Зеленский ответил, что "должен доверять, но посмотрим".

14 февраля 2024 года американский президент Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

16 февраля стало известно, что 10 членов Палаты представителей США разработали компромиссный законопроект по внешней помощи, предусматривающий $47,7 млрд для Украины.

Палата представителей ушла в отпуск до 28 февраля. Если спикер Палаты будет блокировать вынесение законопроекта на голосование, то демократы смогут применить процедуру, по которой получат возможность обойти спикера и вынести вопросы в зал. Однако для этого нужно время и 218 подписей парламентариев (у республиканцев 221 мандат, у демократов – 213).

21 февраля Байден заявил, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон должен вынести на голосование законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню. По словам американского лидера, документ будет принят Палатой, если его вынесут на голосование.

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