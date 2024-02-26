Колишній генерал армії США: Путін не збирається зупинятися – союзники мають надати підтримку

Генерал Веслі Кларк (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Російський диктатор Володимир Путін вірить у те, що перемагає. США та союзники мають переконати його у зворотному – інакше він не зупиниться на Україні. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив колишній головнокомандувач сил НАТО в Європі генерал Веслі Кларк.

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На думку Кларка, наразі допомога для України від США перекалібровується. Він вважає, що європейська підтримка має стати більшою й тоді, сподівається він, підтримка Сполучених Штатів відновиться.

"Зараз Путін вірить, що він перемагає. Він не збирається зупинятися, поки не повірить, що програє. Отже, Сполучені Штати спільно з іншими союзниками України повинні змусити його повірити, що він програє", – наголосив колишній головнокомандувач сил НАТО в Європі.

Він вважає, що це можливо – "потрібно лише надати достатню підтримку".

"Якщо Україна хоче досягти успіху, вам слід поводитись так, наче ця війна триватиме ще кілька років", – акцентував він.

Кларк вважає, що у випадку обрання новим президентом США 45-го президента Дональда Трампа той буде прагнути "негайної зустрічі з Путіним". Окрім цього, Трамп, вважає він, може схиляти Україну до припинення боротьби та заморозки тої лінії конфлікту, яка є зараз.

"Якщо ви віддасте Росії вже захоплені території, за кілька років Україна опиниться у новій війні. Путін не збирається зупинятися", – додав він.

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14 лютого 2024 року американський президент Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт щодо зовнішньої допомоги, який передбачає $47,7 млрд для України.

19 лютого американський армійський чиновник повідомив, що фінансування України в Конгресі США має невизначене майбутнє, армія США була змушена оплачувати рахунки на підтримку військових зусиль України проти Росії протягом останніх кількох місяців.

26 лютого президент США Байден запросив на зустріч спікера Палати представників Майка Джонсона та трьох інших лідерів американського Конгресу, щоб спробувати розблокувати проєкт з допомогою Україні.

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