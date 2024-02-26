Колишній генерал армії США: Путін не збирається зупинятися – союзники мають надати підтримку
Російський диктатор Володимир Путін вірить у те, що перемагає. США та союзники мають переконати його у зворотному – інакше він не зупиниться на Україні. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив колишній головнокомандувач сил НАТО в Європі генерал Веслі Кларк.
На думку Кларка, наразі допомога для України від США перекалібровується. Він вважає, що європейська підтримка має стати більшою й тоді, сподівається він, підтримка Сполучених Штатів відновиться.
"Зараз Путін вірить, що він перемагає. Він не збирається зупинятися, поки не повірить, що програє. Отже, Сполучені Штати спільно з іншими союзниками України повинні змусити його повірити, що він програє", – наголосив колишній головнокомандувач сил НАТО в Європі.
Він вважає, що це можливо – "потрібно лише надати достатню підтримку".
"Якщо Україна хоче досягти успіху, вам слід поводитись так, наче ця війна триватиме ще кілька років", – акцентував він.
Кларк вважає, що у випадку обрання новим президентом США 45-го президента Дональда Трампа той буде прагнути "негайної зустрічі з Путіним". Окрім цього, Трамп, вважає він, може схиляти Україну до припинення боротьби та заморозки тої лінії конфлікту, яка є зараз.
"Якщо ви віддасте Росії вже захоплені території, за кілька років Україна опиниться у новій війні. Путін не збирається зупинятися", – додав він.
Читайте також: Байден: В України закінчуються боєприпаси, потрібні нові постачання, щоб утримати фронт
- 14 лютого 2024 року американський президент Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- 16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт щодо зовнішньої допомоги, який передбачає $47,7 млрд для України.
- 19 лютого американський армійський чиновник повідомив, що фінансування України в Конгресі США має невизначене майбутнє, армія США була змушена оплачувати рахунки на підтримку військових зусиль України проти Росії протягом останніх кількох місяців.
- 26 лютого президент США Байден запросив на зустріч спікера Палати представників Майка Джонсона та трьох інших лідерів американського Конгресу, щоб спробувати розблокувати проєкт з допомогою Україні.
Читайте також: "Сирський – не гірший за Залужного". Інтерв’ю з генералом армії США Веслі Кларком