Байден: В України закінчуються боєприпаси, потрібні нові постачання, щоб утримати фронт

Байден заявив, що Палата представників має схвалити нову допомогу Україні, "поки не пізно"

Джо Байден (Фото: EPA/CHRIS KLEPONIS)

Президент США Джо Байден заявив, що у Сил оборони закінчуються боєприпаси, а тому Палаті представників варто терміново схвалити продовження допомоги Україні.

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За його словами, український народ продовжує протистояти окупантам через два роки великої війни.

Він зазначив, що Україні потрібні нові боєприпаси від США, щоб утримати лінію оборони від атак росіян, яким боєприпаси постачають Іран та Північна Корея.

"Ось чому Палата представників має ухвалити законопроєкт про національну безпеку, поки не пізно. Зараз настав час для нас міцно стояти на боці України й об'єднатися з нашими союзниками. Зараз настав час довести, що США відстоюють свободу і ні перед ким не схиляються", — заявив Байден.

Відразу після виведення українських військ з Авдіївки міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що причина, через яку українські бійці "були змушені жертвувати собою і вмирати", полягає в тому, що Конгрес "все ще обговорює рішення".

14 лютого 2024 року американський президент Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт щодо зовнішньої допомоги, який передбачає $47,7 млрд для України.

19 лютого американський армійський чиновник повідомив, що фінансування України в Конгресі США має невизначене майбутнє, армія США була змушена оплачувати рахунки на підтримку військових зусиль України проти Росії протягом останніх кількох місяців.

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