Байден: У Украины заканчиваются боеприпасы, нужны новые поставки, чтобы удержать фронт

Байден заявил, что Палата представителей должна одобрить новую помощь Украине, "пока не поздно"

Джо Байден (Фото: EPA/CHRIS KLEPONIS)

Президент США Джо Байден заявил, что у Сил обороны заканчиваются боеприпасы, а поэтому Палате представителей стоит срочно одобрить продолжение помощи Украине.

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По его словам, украинский народ продолжает противостоять оккупантам спустя два года большой войны.

Он отметил, что Украине нужны новые боеприпасы от США, чтобы удержать линию обороны от атак россиян, которых снабжают Иран и Северная Корея.

"Вот почему Палата представителей должна принять законопроект о национальной безопасности, пока не поздно. Сейчас пора для нас крепко стоять на стороне Украины и объединиться с нашими союзниками. Сейчас пора доказать, что США отстаивают свободу и ни перед кем не склоняются", — заявил Байден.

Сразу после вывода украинских войск из Авдеевки министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что причина, по которой украинские бойцы "были вынуждены жертвовать собой и умирать", заключается в том, что Конгресс "все еще обсуждает решение".

14 февраля 2024 года американский президент Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

16 февраля стало известно, что 10 членов Палаты представителей США разработали компромиссный законопроект о внешней помощи, предусматривающий $47,7 млрд для Украины.

19 февраля американский армейский чиновник сообщил, что финансирование Украины в Конгрессе США имеет неопределенное будущее, армия США была вынуждена оплачивать счета в поддержку военных усилий Украины против России в течение последних нескольких месяцев.

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