Кулеба: Україна не втратила б Авдіївку, якби Конгрес США вчасно схвалив допомогу

Причина, з якої українські бійці "були змушені жертвувати собою і вмирати", полягає в тому, що хтось "все ще обговорює рішення", заявив глава МЗС

Дмитро Кулеба (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю CNN, що якби Конгрес США вчасно схвалив додаткове фінансування для України, українським військовим, імовірно, не довелося б відступати з Авдіївки.

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Глава української дипломатії переконаний, що Україна не втратила б Авдіївку, якби "отримала всі артилерійські боєприпаси, необхідні для її захисту".

"Люди повинні зрозуміти одну просту річ. Ухвалення закону – це важливо, але для того, щоб відправити речі на фронт, потрібен час. І поки це рішення ще не ухвалене, плюс врахуйте логістику, весь цей час наші солдати будуть жертвувати своїми життями на передовій, тримаючи оборону проти сил Росії, що переважають", – сказав Кулеба.

За його словами, причина, з якої українські бійці "були змушені жертвувати собою і вмирати", полягає в тому, що хтось "все ще обговорює рішення".

Міністр додав, що поважає внутрішню політику США і не збирається втручатися у неї.

"Але я просто хочу, щоб усі пам'ятали, що кожен день дебатів в одному місці означає ще одну смерть в іншому місці", – сказав Кулеба.

14 лютого президент США Джо Байден закликав спікера Палати представників Майка Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

Джонсон заявив, що сенатському законопроєкту не вистачає жорсткіших заходів із безпеки кордонів, тому він поки не виноситиме на голосування питання продовження військової та фінансової допомоги Україні.

Палата представників пішла на канікули до 28 лютого. Якщо вона підтримає цей законопроєкт, його потрібно буде ще раз проголосувати в Сенаті.

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