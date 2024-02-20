Кулеба: Україна не втратила б Авдіївку, якби Конгрес США вчасно схвалив допомогу
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю CNN, що якби Конгрес США вчасно схвалив додаткове фінансування для України, українським військовим, імовірно, не довелося б відступати з Авдіївки.
Глава української дипломатії переконаний, що Україна не втратила б Авдіївку, якби "отримала всі артилерійські боєприпаси, необхідні для її захисту".
"Люди повинні зрозуміти одну просту річ. Ухвалення закону – це важливо, але для того, щоб відправити речі на фронт, потрібен час. І поки це рішення ще не ухвалене, плюс врахуйте логістику, весь цей час наші солдати будуть жертвувати своїми життями на передовій, тримаючи оборону проти сил Росії, що переважають", – сказав Кулеба.
За його словами, причина, з якої українські бійці "були змушені жертвувати собою і вмирати", полягає в тому, що хтось "все ще обговорює рішення".
Міністр додав, що поважає внутрішню політику США і не збирається втручатися у неї.
"Але я просто хочу, щоб усі пам'ятали, що кожен день дебатів в одному місці означає ще одну смерть в іншому місці", – сказав Кулеба.
- 14 лютого президент США Джо Байден закликав спікера Палати представників Майка Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- Джонсон заявив, що сенатському законопроєкту не вистачає жорсткіших заходів із безпеки кордонів, тому він поки не виноситиме на голосування питання продовження військової та фінансової допомоги Україні.
- Палата представників пішла на канікули до 28 лютого. Якщо вона підтримає цей законопроєкт, його потрібно буде ще раз проголосувати в Сенаті.
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