Кулеба: Украина не потеряла бы Авдеевку, если бы Конгресс США вовремя одобрил помощь
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью CNN, что если бы Конгресс США вовремя одобрил дополнительное финансирование для Украины, украинским военным, вероятно, не пришлось бы отступать из Авдеевки.
Глава украинской дипломатии убежден, что Украина не потеряла бы Авдеевку, если бы "получила все артиллерийские боеприпасы, необходимые для ее защиты".
"Люди должны понять одну простую вещь. Принятие закона – это важно, но для того, чтобы отправить вещи на фронт, нужно время. И пока это решение еще не принято, плюс учтите логистику, все это время наши солдаты будут жертвовать своими жизнями на передовой, держа оборону против преобладающих сил России", – сказал Кулеба.
По его словам, причина, по которой украинские бойцы "были вынуждены жертвовать собой и умирать", состоит в том, что кто-то "все еще обсуждает решение".
Министр добавил, что уважает внутреннюю политику США и не собирается вмешиваться в нее.
"Но я просто хочу, чтобы все помнили, что каждый день дебатов в одном месте означает еще одну смерть в другом месте", – сказал Кулеба.
- 14 февраля президент США Джо Байден призвал спикера Палаты представителей Майка Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.
- Джонсон заявил, что сенатскому законопроекту не хватает более жестких мер по безопасности границ, поэтому он пока не будет выносить на голосование вопросы продления военной и финансовой помощи Украине.
- Палата представителей ушла на каникулы до 28 февраля. Если она поддержит этот законопроект, его нужно будет еще раз проголосовать в Сенате.
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