Кулеба: Украина не потеряла бы Авдеевку, если бы Конгресс США вовремя одобрил помощь

Причина, по которой украинские бойцы "были вынуждены жертвовать собой и умирать", заключается в том, что кто-то "все еще обсуждает решение", заявил он

Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью CNN, что если бы Конгресс США вовремя одобрил дополнительное финансирование для Украины, украинским военным, вероятно, не пришлось бы отступать из Авдеевки.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Глава украинской дипломатии убежден, что Украина не потеряла бы Авдеевку, если бы "получила все артиллерийские боеприпасы, необходимые для ее защиты".

"Люди должны понять одну простую вещь. Принятие закона – это важно, но для того, чтобы отправить вещи на фронт, нужно время. И пока это решение еще не принято, плюс учтите логистику, все это время наши солдаты будут жертвовать своими жизнями на передовой, держа оборону против преобладающих сил России", – сказал Кулеба.

По его словам, причина, по которой украинские бойцы "были вынуждены жертвовать собой и умирать", состоит в том, что кто-то "все еще обсуждает решение".

Министр добавил, что уважает внутреннюю политику США и не собирается вмешиваться в нее.

"Но я просто хочу, чтобы все помнили, что каждый день дебатов в одном месте означает еще одну смерть в другом месте", – сказал Кулеба.

14 февраля президент США Джо Байден призвал спикера Палаты представителей Майка Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

Джонсон заявил, что сенатскому законопроекту не хватает более жестких мер по безопасности границ, поэтому он пока не будет выносить на голосование вопросы продления военной и финансовой помощи Украине.

Палата представителей ушла на каникулы до 28 февраля. Если она поддержит этот законопроект, его нужно будет еще раз проголосовать в Сенате.

Читайте также: 3 ОШБр: Россия имеет силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой, основное направление – Ласточкино