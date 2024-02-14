Спікер Палати Джонсон не виноситиме зараз на голосування допомогу Україні: Зайнятий іншим

Джонсон заявив, що Палата представників США зараз зосереджена на інших питаннях

Майк Джонсон (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що поки не виноситиме на голосування питання продовження військової та фінансової допомоги Україні. Про це він повідомив у коментарі журналісту Джейку Шерману.

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За його словами, на сьогодні він не виноситиме документ до зали.

"Ми маємо справу з процесом асигнувань. У нас є негайні терміни, і саме на цьому зараз зосереджено увагу Палати представників", – сказав Джонсон.

Раніше президент США Джо Байден закликав Джонсона "негайно" поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

13 лютого Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт про іноземне фінансування, який передбачає $60,06 млрд на підтримку України, зокрема $7,85 млрд на пряму бюджетну допомогу.

Результати голосування – 70 "за", 29 "проти". Розгляд цього питання тривав з 8 лютого.

Оскільки Конгрес досі не міг затвердити пакет допомоги Україні у розмірі $60 млрд, США довелося припинити постачання боєприпасів і ракет для ЗСУ.

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