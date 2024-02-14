Спикер Палаты Джонсон не будет сейчас выносить на голосование помощь Украине: Занят другим

Джонсон заявил, что Палата представителей США сейчас сосредоточена на других вопросах

Майк Джонсон (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что пока не будет выносить на голосование вопрос продолжения военной и финансовой помощи Украине. Об этом он сообщил в комментарии журналисту Джейку Шерману.

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По его словам, на сегодняшний день он не будет выносить документ в зал.

"Мы имеем дело с процессом ассигнований. У нас есть немедленные сроки, и именно на этом сейчас сосредоточено внимание Палаты представителей", — сказал Джонсон.

Ранее президент США Джо Байден призвал Джонсона "немедленно" поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

13 февраля Сенат США в финальном голосовании поддержал законопроект об иностранном финансировании, который предусматривает $60,06 млрд в поддержку Украины, в том числе $7,85 млрд на прямую бюджетную помощь.

Результаты голосования – 70 "за", 29 "против". Рассмотрение этого вопроса длилось с 8 февраля.

Поскольку Конгресс до сих пор не мог утвердить пакет помощи Украине в размере $60 млрд, США пришлось прекратить поставки боеприпасов и ракет для ВСУ.

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