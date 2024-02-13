Зеленський подякував Сенату США за схвалення законопроєкту з допомогою для України

Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт про іноземне фінансування. $60 млрд передбачається для України

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський подякував американським законодавцям за ухвалення законопроєкту щодо допомоги Україні на $60 млрд. Відповідний допис глава держави опублікував у X (Twitter).

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"Вдячний Чаку Шумеру, Мітчу Макконнеллу та всім сенаторам США, які підтримали продовження допомоги Україні в нашій боротьбі за свободу, демократію та цінності, що мають для нас усіх величезне значення", – написав президент.

Він наголосив, що подальша допомога США дозволяє рятувати життя українців від російської агресії.

"Американська допомога наближає справедливий мир в Україні та відновлює глобальну стабільність, що сприятиме більшій безпеці та процвітанню для всіх американців і всього вільного світу", – резюмував Зеленський.

Оскільки Конгрес досі не міг затвердити пакет допомоги Україні розміром $60 млрд, США довелося припинити постачання боєприпасів і ракет для ЗСУ. Про це 12 січня заявив представник Білого дому Джон Кірбі.

Загальний розподіл допомоги України у законопроєкті про іноземне фінансування перед голосуванням наводила глава посольства в США Оксана Маркарова.

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