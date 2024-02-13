Зеленский поблагодарил Сенат США за одобрение законопроекта с помощью для Украины

Сенат США в финальном голосовании поддержал законопроект об иностранном финансировании. $60 млрд предусматривается для Украины

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский поблагодарил американских законодателей за принятие законопроекта относительно помощи Украины на $60 млрд. Соответствующее сообщение глава государства опубликовал в X (Twitter).

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"Благодарен Чаку Шумеру, Митчу Макконнеллу и всем сенаторам США, поддержавшим продолжение помощи Украине в нашей борьбе за свободу, демократию и ценности, имеющие для нас всех огромное значение", — написал президент.

Он подчеркнул, что дальнейшая помощь США позволяет спасать жизнь украинцев от российской агрессии.

"Американская помощь приближает справедливый мир в Украине и восстанавливает глобальную стабильность, что будет способствовать большей безопасности и процветанию всех американцев и всего свободного мира", — резюмировал Зеленский.

Поскольку Конгресс до сих пор не мог утвердить пакет помощи Украине в размере $60 млрд, США пришлось прекратить поставки боеприпасов и ракет для ВСУ. Об этом 12 января заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

Общее распределение помощи Украины в законопроекте об иностранном финансировании перед голосованием приводила глава посольства в США Оксана Маркарова.

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