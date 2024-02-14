Байден призвал Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект с помощью Украине

Президент США обратился к республиканцам: провал в помощи Украине в этот критический момент "никогда не будет забыт"

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден призвал спикера Палаты представителей Конгресса Майка Джонсона "немедленно" поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня. Об этом американский лидер заявил на брифинге после того, как Сенат США поддержал соответствующий документ.

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"Я призываю спикера Джонсона немедленно, немедленно поставить [законопроект] на голосование. Несомненно, если в палате представителей поставить этот закон на голосование, то он пройдет. Он пройдет – и спикер это знает. Поэтому я призываю спикера разрешить всем конгрессменам высказаться, проголосовать, чтобы громкое меньшинство (Сторонники 45-го президента США Дональда Трампа. – Ред.) не заблокировало этот шаг. Это критически важная вещь, она оказывает необходимую критически важную помощь Украине для того, чтобы сопротивляться жестокому вторжению Путина", – заявил президент США.

Он отметил, что на протяжении последних недель США видит нехватку артиллерийских боеприпасов в Украине, а украинские семьи беспокоятся, что российские атаки нарушат электроснабжение или совершат "что-то еще хуже".

"Нужно, чтобы все знали: Америке можно доверять, на Америку можно полагаться, мы защищаем союзников, мы не склоняемся ни перед кем и, конечно, не перед Путиным", – заметил Байден.

Он призвал принять законопроект о помощи и напомнил, что США объединили более 50 стран в коалицию в поддержку Украины (В формате "Рамштайн" – Ред.), а также объединили НАТО – и Америка теперь не может отступить.

Президент США напомнил, что ставки в этой войне "намного больше, чем Украина", и если не остановить Путина, то он не ограничится Украиной – и расходы для американцев и их партнеров возрастут.

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Также американский лидер обратился к республиканцам в конгрессе, которые "думают, что они не понесут ответственности", если заблокируют помощь Украине. Он отметил, что "история смотрит", и провал в помощи Украине в этот критический момент "никогда не будет забыт".

"Хочу четко сказать: этот законопроект присылает оружие Украине, но расходы денег производятся в Америке: в Аризоне, в Алабаме, где Javelin делаются, в Пенсильвании, в Огайо, где артиллерийские снаряды производятся. Мы предоставляем из своих запасов Украине боеприпасы, а затем пополняем эти запасы товарами, которые производят американские производители, американские работники. Это позволяет нам укрепить собственную обороноспособность, военную промышленность", – пояснил Байден.

Накануне принятия Сенатом законопроекта о помощи спикер Палаты представителей Джонсон отверг этот документ: по его словам, верхняя палата парламента "не смогла уложиться на этот момент" и не включила в документ вопрос безопасности границы с Мексикой.

Если Джонсон будет блокировать вынесение законопроекта на голосование, то демократы смогут применить процедуру, по которой получат возможность обойти спикера и вынести вопрос в зал. Однако для этого нужно время и 218 подписей парламентариев (у республиканцев 221 мандат, у демократов – 213).

13 февраля Сенат США в финальном голосовании поддержал законопроект об иностранном финансировании, который предусматривает $60,06 млрд в поддержку Украины, в том числе $7,85 млрд на прямую бюджетную помощь. Результаты голосования – 70 "за", 29 "против". Рассмотрение этого вопроса длилось с 8 февраля.

Поскольку Конгресс до сих пор не мог утвердить пакет помощи Украине в размере $60 млрд, США пришлось прекратить поставки боеприпасов и ракет для ВСУ.

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