Наступного тижня пройде нова зустріч союзників України у форматі "Рамштайн"

"Рамштайн-19" відбудеться 14 лютого, у День Святого Валентина

Рамштайн (Фото - Міноборони)

Наступне засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" відбудеться наступного тижня, 14 лютого. Про це повідомила пресслужба НАТО.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини



Зазначається, що засідання пройде у форматі офлайн – у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Наступного дня, 15 лютого, у Брюсселі пройде засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу під головуванням генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Як повідомила пресслужба Пентагону, "Рамштайн-19" обговорили сьогодні телефоном і міністр оборони Рустем Умєров та очільник оборонного відомства США Ллойд Остін. Глава Пентагону підтвердив зобов’язання Штатів і коаліції з приблизно 50 союзників підтримувати Україну в її триваючій боротьбі проти неспровокованої агресії Росії.

Також вони обговорили останні події на полі бою.