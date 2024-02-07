Наступного тижня пройде нова зустріч союзників України у форматі "Рамштайн"
Наступне засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" відбудеться наступного тижня, 14 лютого. Про це повідомила пресслужба НАТО.
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Зазначається, що засідання пройде у форматі офлайн – у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
Наступного дня, 15 лютого, у Брюсселі пройде засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу під головуванням генсека НАТО Єнса Столтенберга.
Як повідомила пресслужба Пентагону, "Рамштайн-19" обговорили сьогодні телефоном і міністр оборони Рустем Умєров та очільник оборонного відомства США Ллойд Остін. Глава Пентагону підтвердив зобов’язання Штатів і коаліції з приблизно 50 союзників підтримувати Україну в її триваючій боротьбі проти неспровокованої агресії Росії.
Також вони обговорили останні події на полі бою.
- За підсумками "Рамштайну-18" у Міноборони повідомили, що партнери взяли на себе зобов’язання працювати над тим, щоб Україна отримувала більше далекобійної зброї для завдання ударів по окупантах поза лінією зіткнення.
- Зеленський повідомив, що на "Рамштайні" було оголошено про дев’ять пакетів військової допомоги для Сил оборони, зокрема і з "дефіцитними речами".