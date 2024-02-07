На следующей неделе пройдет новая встреча союзников Украины в формате "Рамштайн"

"Рамштайн-19" состоится 14 февраля, в День Святого Валентина

Рамштайн (Фото - Міноборони)

Следующее заседание контактной группы в формате "Рамштайн" состоится на следующей неделе, 14 февраля. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

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Отмечается, что заседание пройдет в формате офлайн – в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

На следующий день, 15 февраля, в Брюсселе пройдет заседание министров обороны стран-членов Альянса под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга.