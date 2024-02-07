На следующей неделе пройдет новая встреча союзников Украины в формате "Рамштайн"
Рамштайн (Фото - Міноборони)

Следующее заседание контактной группы в формате "Рамштайн" состоится на следующей неделе, 14 февраля. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

Отмечается, что заседание пройдет в формате офлайн – в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

На следующий день, 15 февраля, в Брюсселе пройдет заседание министров обороны стран-членов Альянса под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга.

  • По итогам "Рамштайна-18" в Минобороны сообщили, что партнеры обязались работать над тем, чтобы Украина получала больше дальнобойного оружия для нанесения ударов по оккупантам вне линии столкновения.
  • Зеленский сообщил, что на "Рамштайне" было объявлено о девяти пакетах военной помощи для Сил обороны, в том числе и с "дефицитными вещами".
войнавоенная помощьрамштайн