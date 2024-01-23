Міноборони після Рамштайну-18: Є зобов’язання щодо більшої кількості далекобійної зброї

Західні партнери взяли на себе зобов’язання працювати над тим, щоб Україна отримувала більше далекобійної зброї для завдання ударів по окупантах поза лінією зіткнення. Про це на брифінгу за підсумками Рамштайну-18 заявив начальник Управління преси й інформації Міністерства оборони Ілларіон Павлюк.

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"Ключове, що хочеться сказати, – це була продуктивна зустріч, після якої хочеться сказати "відставити паніку" всім тим, хто підіймає якісь настрої про втрату підтримки", – сказав Павлюк.

Він наголосив, що партнери під час зустрічі оголосили важливі зобов’язання щодо того, що Україна отримає "багато важливих видів озброєння". Це зброя, яка "надзвичайно потрібна" Україні, щоб ефективно уражувати ворога як на лінії зіткнення, так і за нею, знищуючи логістичні вузли армії РФ.

Однак Україна не конкретизуватиме, про яку зброю йдеться, допоки вона не з’явиться у Сил оборони, зазначив Павлюк.

За його словами, особливу увагу на засіданні було приділено далекобійній зброї, і з боку партнерів є "цілковите розуміння", що Україні вона потрібна – тож є зобов’язання працювати над тим, щоб Україна отримувала більше зброї для подібних ударів.

Також, за його словами, кілька країн анонсували великі пакети фінансової допомоги і наміри збільшувати їх.

Відкриваючи засідання Рамштайну-18, глава Пентагону Остін закликав учасників надати Силам оборони більше наземних систем ППО.

Міністр оборони Умєров заявив, що впродовж майже двох місяців російські загарбники у спробах просунутися в Україні втратили понад 54 000 солдатів – Кремль жертвує приблизно 400 військовими в обмін на один квадратний кілометр української землі.

Він також заявив, що Україна може "перехитрити" окупантів, застосувавши асиметричний підхід – технологічну та стратегічну перевагу.

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