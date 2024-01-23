Минобороны после Рамштайна: Есть обязательства о большем количестве дальнобойного оружия
Западные партнеры взяли на себя обязательства работать над тем, чтобы Украина получала больше дальнобойного оружия для нанесения ударов по оккупантам вне линии столкновения. Об этом на брифинге по итогам Рамштайна-18 заявил начальник Управления прессы и информации Министерства обороны Илларион Павлюк.
"Ключевое, что хочется сказать – это была продуктивная встреча, после которой хочется сказать "отставить панику" всем поднимающим какие-то настроения о потере поддержки", – сказал Павлюк.
Он подчеркнул, что партнеры во время встречи объявили важные обязательства о том, что Украина получит "много важных видов вооружения". Это оружие, которое "чрезвычайно нужно" Украине, чтобы эффективно поражать врага как на линии столкновения, так и вне, уничтожая логистические узлы армии РФ.
Однако Украина не будет конкретизировать, о каком оружии идет речь, пока оно не появится у Сил обороны, отметил Павлюк.
По его словам, особое внимание на заседании было уделено дальнобойному оружию, и со стороны партнеров есть "полное понимание", что Украине оно нужно – поэтому есть обязательство работать над тем, чтобы Украина получала больше оружия для подобных ударов.
Также, по его словам, несколько стран анонсировали крупные пакеты финансовой помощи и намерения их увеличивать.
- Открывая заседание Рамштайна-18, глава Пентагона Остин призвал участников предоставить Силам обороны больше наземных систем ПВО.
- Министр обороны Умеров заявил, что в течение почти двух месяцев российские захватчики в попытках продвинуться в Украине потеряли более 54 000 солдат – Кремль жертвует примерно 400 военным в обмен на один квадратный километр украинской земли.
- Он также заявил, что Украина может "перехитрить" оккупантов, применив асимметричный подход – технологическое и стратегическое преимущество.
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