Минобороны после Рамштайна: Есть обязательства о большем количестве дальнобойного оружия

Ілларіон Павлюк (Фото - Міноборони)

Западные партнеры взяли на себя обязательства работать над тем, чтобы Украина получала больше дальнобойного оружия для нанесения ударов по оккупантам вне линии столкновения. Об этом на брифинге по итогам Рамштайна-18 заявил начальник Управления прессы и информации Министерства обороны Илларион Павлюк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Ключевое, что хочется сказать – это была продуктивная встреча, после которой хочется сказать "отставить панику" всем поднимающим какие-то настроения о потере поддержки", – сказал Павлюк.

Он подчеркнул, что партнеры во время встречи объявили важные обязательства о том, что Украина получит "много важных видов вооружения". Это оружие, которое "чрезвычайно нужно" Украине, чтобы эффективно поражать врага как на линии столкновения, так и вне, уничтожая логистические узлы армии РФ.

Однако Украина не будет конкретизировать, о каком оружии идет речь, пока оно не появится у Сил обороны, отметил Павлюк.

По его словам, особое внимание на заседании было уделено дальнобойному оружию, и со стороны партнеров есть "полное понимание", что Украине оно нужно – поэтому есть обязательство работать над тем, чтобы Украина получала больше оружия для подобных ударов.

Также, по его словам, несколько стран анонсировали крупные пакеты финансовой помощи и намерения их увеличивать.

Открывая заседание Рамштайна-18, глава Пентагона Остин призвал участников предоставить Силам обороны больше наземных систем ПВО.

Министр обороны Умеров заявил, что в течение почти двух месяцев российские захватчики в попытках продвинуться в Украине потеряли более 54 000 солдат – Кремль жертвует примерно 400 военным в обмен на один квадратный километр украинской земли.

Он также заявил, что Украина может "перехитрить" оккупантов, применив асимметричный подход – технологическое и стратегическое преимущество.

Читайте также: Данилов: Очень много объектов сейчас уничтожается в России – именно нашим украинским оружием