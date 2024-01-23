США закликали союзників надати Україні більше ППО. Остін: Не повинні похитнутися в підтримці

Ллойд Остін (Фото: ЕРА)

Міністр оборони США Ллойд Остін виступив зі вступним словом на віртуальному засіданні Контактної групи з питань оборони України. Він закликав учасників надати Силам оборони більше наземних систем протиповітряної оборони.

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Глава оборонного відомства США закликав учасників "Рамштайну" надати Силам оборони України "більше рятівних наземних систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення".

Він також заявив, що російський диктатор Володимир Путін "продовжує жертвувати приголомшливою кількістю російських військ у своїй необдуманій і безрозсудній війні за своїм вибором".

"Путін сподівається, що ракети та безпілотники деморалізують український народ, зламають бойовий дух українських військових", – наголосив Остін та зазначив, що країни-союзники не повинні "коливатися в підтримці України".

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Під час свого виступу Остін закликав до збільшення допомоги Україні та заявив, що немає "жодних правдивих доказів нецільового використання або незаконного переспрямування американського обладнання", яке було надане Україні.

"Якщо у нас здадуть нерви, якщо ми здригнемося, якщо ми не зможемо стримати інших потенційних агресорів, ми лише запросимо ще більше кровопролиття і ще більше хаосу. Тому суверенна і безпечна Україна має вирішальне значення для глобальної безпеки", – сказав Остін й наголосив, що Захід "не повинен похитнутися в підтримці України".

Остін підтвердив свою підтримку України та подякував іноземним союзникам за їхню допомогу в забезпеченні безпеки, а також додав, що очікує на доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо ситуації на полі бою.

18-й "Рамштайн" відбувається в момент, коли США не мають грошей і не можуть надіслати боєприпаси та ракети, необхідні Україні для боротьби з Росією, оскільки рішення про пакет допомоги все ще не ухвалене в Конгресі.

23 січня речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що на сьогоднішньому засіданні у форматі "Рамштайн" Вашингтон сподіватиметься на оборонну підтримку України з боку інших західних союзників.

Також цього дня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Кірбі заявив, що наступні кілька місяців "будуть критичними для України", і в разі, якщо Конгрес не ухвалить у цей період додаткове фінансування, це матиме "катастрофічні наслідки".

На 17-му засіданні контактної групи були оголошені нові пакети військової допомоги, а також сформовано коаліцію з посилення української ППО. Детальніше читайте в новині LIGA.net тут.

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