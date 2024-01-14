Естонія запропонує для учасників Рамштайну план воєнної перемоги України за три роки – ERR

ERR: Міноборони Естонії підготувало для учасників формату "Рамштайн" план досягнення Україною перемоги у війні за три роки

Прапори Естонії та України (Фото - Kaitseministeerium)

Міністерство оборони Естонії підготувало для союзників України план стратегії Заходу, яка має допомогти Україні виграти війну за три роки. Про це повідомляє ERR.ee.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

За інформацією видання, міноборони Естонії підготувало для союзників із НАТО та учасників формату "Рамштайн" план досягнення Україною перемоги у війні за три роки.

Ключовою тезою документа є те, що Захід "не повинен боятися допомагати Україні у війні". Автори плану будують свої пропозиції на тому, що проблеми та затримки з виділенням фінансування допомоги Україні у Брюсселі та Вашингтоні будуть найближчим часом подолані.

У документі наголошено, що сумарний ВВП усіх країн групи "Рамштайн" становить 47 трлн євро, з яких на допомогу Україні поки що направлено 0,2%. Водночас ВВП Росії оцінюється всього в 2 трлн євро. План, який пропонується Естонією, передбачає серйозне посилення підтримки України за ключовими напрямами.

Головна проблема ситуації, що склалася, в тому, що "Росія перейшла на шлях воєнної економіки" і направила половину своїх ресурсів безпосередньо на ведення війни, а на Заході "поки не прокинулися", вважає голова комітету парламенту Естонії з оборони Калєв Стойческу.

Директор Міжнародного центру оборони та безпеки Індрек Каннік вважає, що "якби військово-промисловий сектор Заходу з моменту початку війни отримав чіткий сигнал, що потрібно суттєво наростити виробництво, то вже сьогодні обсяги постачання були б зовсім іншими". Проте через вагання політиків цього не сталося. На його думку, "головна проблема – нерішучість західних союзників і, на жаль, найважливішу роль у цьому відіграють США".

"Якби Вашингтон робив чіткіші кроки, то і європейські країни діяли б рішучіше", – вважає Каннік.

12 січня прем'єр Великої Британії Ріші Сунак під час виступу у Верховній Раді заявив, що Україні та її союзникам потрібно готуватися до "тривалої війни".

Читайте також: Сунак вважає, що на саміті НАТО зробили "мало" для України. Каже: Треба рішучіше