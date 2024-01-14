Естонія запропонує для учасників Рамштайну план воєнної перемоги України за три роки – ERR
Міністерство оборони Естонії підготувало для союзників України план стратегії Заходу, яка має допомогти Україні виграти війну за три роки. Про це повідомляє ERR.ee.
За інформацією видання, міноборони Естонії підготувало для союзників із НАТО та учасників формату "Рамштайн" план досягнення Україною перемоги у війні за три роки.
Ключовою тезою документа є те, що Захід "не повинен боятися допомагати Україні у війні". Автори плану будують свої пропозиції на тому, що проблеми та затримки з виділенням фінансування допомоги Україні у Брюсселі та Вашингтоні будуть найближчим часом подолані.
У документі наголошено, що сумарний ВВП усіх країн групи "Рамштайн" становить 47 трлн євро, з яких на допомогу Україні поки що направлено 0,2%. Водночас ВВП Росії оцінюється всього в 2 трлн євро. План, який пропонується Естонією, передбачає серйозне посилення підтримки України за ключовими напрямами.
Головна проблема ситуації, що склалася, в тому, що "Росія перейшла на шлях воєнної економіки" і направила половину своїх ресурсів безпосередньо на ведення війни, а на Заході "поки не прокинулися", вважає голова комітету парламенту Естонії з оборони Калєв Стойческу.
Директор Міжнародного центру оборони та безпеки Індрек Каннік вважає, що "якби військово-промисловий сектор Заходу з моменту початку війни отримав чіткий сигнал, що потрібно суттєво наростити виробництво, то вже сьогодні обсяги постачання були б зовсім іншими". Проте через вагання політиків цього не сталося. На його думку, "головна проблема – нерішучість західних союзників і, на жаль, найважливішу роль у цьому відіграють США".
"Якби Вашингтон робив чіткіші кроки, то і європейські країни діяли б рішучіше", – вважає Каннік.
- 12 січня прем'єр Великої Британії Ріші Сунак під час виступу у Верховній Раді заявив, що Україні та її союзникам потрібно готуватися до "тривалої війни".
Читайте також: Сунак вважає, що на саміті НАТО зробили "мало" для України. Каже: Треба рішучіше