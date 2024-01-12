Сунак: Потрібно готуватися до тривалої війни. Україна зараз – у своєму важкому 1942 році

Ріші Сунак та Володимир Зеленський у Раді (Фото: Руслан Стефанчук/Facebook)

Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак під час виступу у Верховній Раді заявив, що Україні та її союзникам потрібно готуватися до "тривалої війни". На його думку, українці зараз – у своєму важкому "1942 році".

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Звертаючись до українських парламентарів, Сунак заявив, що його візит припав на "складний для України час". В цьому контексті він провів паралелі між боротьбою Британії у Другій світовій війні та сучасною боротьбою України.

Попри всі складнощі, на думку британського прем'єра, Україна переможе.

"Ми маємо готуватися до того, що це буде довга війна. Але я вірю, що у нас є надія у відлунні історії Великої Британії. 1940 рік був нашим зоряним часом. В України це було два роки тому, коли ви починали протистояти російському вторгненню. Можливо, сьогоднішній день більш схожий на 1942 рік. Це був момент серед тієї війни, коли поступ на полі бою був тяжким, оборонна промисловість була під серйозним навантаженням, а населення ставало втомленим", – заявив Сунак у стінах українського парламенту.

Він додав, що, імовірно, британцям тоді було важко побачити "світло у темряві", але вони боролися та не здавалися. Коли вони не сподівалися, продовжив Сунак, стався "переломний момент на їх користь, і перемога стала невідворотною".

Політик висловив упевненість, що так буде і з Україною.

"Історія свідчить, що демократії, які витримують, завжди переможуть. Путін не може зрозуміти, що хоча його війська можуть вбивати людей і руйнувати будівлі, жодна армія не може перемогти волю вільного народу. І саме тому Україна переможе", – зазначив він.

12 січня 2024 року Сунак та президент Зеленський підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Британією. Повний текст угоди LIGA.net публікувала тут.

Термін дії угоди – 10 років. Вона діятиме до вступу України в НАТО. Сунак підписав її із Зеленським під час візиту до Києва.

Договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами G7 та державами, які до них приєдналися.

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