Безпекова угода. Лондон хоче від Києва військової підтримки, якщо на Британію колись нападуть

Умови, формат та обсяг такої допомоги узгоджуватимуться між Британією та Україною

Ріші Сунак та Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Згідно з британсько-українською "безпековою угодою", яку президент Володимир Зеленський підписав разом з британським прем'єром Ріші Сунаком, Київ зобов'язується допомогти Лондону військовим шляхом, якщо на Сполучене Королівство хтось та колись нападе.

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"Британія разом з іншими союзниками забезпечуватиме, щоб військові спроможності України були на такому рівні, щоб у разі зовнішньої військової агресії проти Сполученого Королівства Україна була здатна надати ефективну військову допомогу", – йдеться в одному з положень угоди. Повний текст був опублікований на сайті Офісу президента.

Зазначається, що умови, формат та обсяг такої допомоги узгоджуватимуться між країнами-підписантами, тобто між Україною та Великою Британією.

Щодо оборонного та військового співробітництва, закладеного договором, Британія зобов'язується надавати Україні військову допомогу протягом наступних 10 років.

2 січня 2024 року газета The Times написала, що Велика Британія разом із країнами Євросоюзу розробляє механізм допомоги Україні на випадок, якщо на виборах у Сполучених Штатах Америки переможе Дональд Трамп.

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес попередив свого наступника Гранта Шаппса, що Лондон ризикує відстати у військовій підтримці України, адже міністри ще не оголосили бюджет військової допомоги на 2024-2025 роки.

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