Воллес хвилюється, що Британія відстане у військовій підтримці України. Звернувся до Шаппса

Глава МО Британії запевнив, що поточного фінансування для України вистачить до квітня, і загрози його вичерпання немає

Бен Воллес (Фото: ЕРА)

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес попередив свого наступника Гранта Шаппса, що Лондон ризикує відстати у військовій підтримці України, адже міністри ще не оголосили бюджет військової допомоги на 2024-2025 роки. Про це повідомляє Голос Америки.

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Воллес заявив парламенту, що він подав офіційний запит про фінансування допомоги Україні обсягом від 2,3 млрд фунтів стерлінгів (поточний річний рівень) до 2,6 млрд фунтів стерлінгів ще у червні 2023 року, перш ніж піти з уряду.

Проте, за його словами, з того часу не було зроблено жодної заяви.

"Планувальникам у департаменті Міноборони потрібен час, як і українцям, щоб прилаштуватися. Якщо ми не почнемо робити оголошення найближчим часом, ми відстанемо від багатьох наших європейських колег, які вже обігнали нас за підтримкою", – сказав колишній британський міністр.

Шаппс високо оцінив роботу свого попередника, але відмовився назвати цифру допомоги Україні, пишуть журналісти. Натомість він сказав, що Воллес "не буде розчарований і йому не доведеться чекати занадто довго".

Чинний глава британського Міноборони запевнив, що поточного фінансування для України вистачить до квітня і загрози його вичерпання немає.

2 січня 2024 року газета The Times написала, що Велика Британія разом із країнами Євросоюзу розробляє механізм допомоги Україні на випадок, якщо на виборах у Сполучених Штатах Америки переможе Дональд Трамп.

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