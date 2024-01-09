Уоллес переживает, что Британия отстанет в военной поддержке Украины. Обратился к Шаппсу

Глава МО Британии заверил, что текущего финансирования для Украины хватит до апреля, и угрозы его исчерпания нет

Бен Уоллес (Фото: ЕРА)

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес предупредил своего преемника Гранта Шаппса, что Лондон рискует отстать в военной поддержке Украины, ведь министры еще не объявили бюджет военной помощи на 2024-2025 годы. Об этом сообщает Голос Америки.

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Уоллес заявил парламенту, что он подал официальный запрос о финансировании помощи Украине объемом от 2,3 млрд фунтов стерлингов (текущий годовой уровень) до 2,6 млрд фунтов стерлингов еще в июне 2023 года, прежде чем уйти из правительства.

Однако, по его словам, с тех пор не было сделано ни одного заявления.

"Планировщикам в департаменте Минобороны нужно время, как и украинцам, чтобы приспособиться. Если мы не начнем делать объявления в ближайшее время, мы отстанем от многих наших европейских коллег, которые уже обогнали нас в поддержке", – сказал бывший британский министр.

Шаппс высоко оценил работу своего предшественника, однако отказался назвать цифру помощи Украине, пишут журналисты. В то же время он сказал, что Уоллес "не будет разочарован и ему не придется ждать слишком долго".

Действующий глава британского Минобороны заверил, что текущего финансирования для Украины хватит до апреля и угрозы его исчерпания нет.

2 января 2024 года газета The Times написала, что Великобритания вместе со странами Евросоюза разрабатывает механизм помощи Украине на случай, если на выборах в Соединенных Штатах Америки победит Дональд Трамп.

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