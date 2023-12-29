Британія терміново відправляє Україні додаткові ракети для ППО – міністр оборони

Британія відправила ЗСУ близько 200 ракет для систем ППО повітряного базування (зокрема для застосування винищувачами Typhoon та F-35)

Грант Шаппс (Фото - EPA)

Велика Британія відправляє до України ще приблизно 200 ракет ППО для захисту цивільного населення та критично важливої інфраструктури від дронів та бомбардувань РФ. Про це заявило британське Міністерство оборони.

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Як заявили в міністерстві, Британія відправила ЗСУ ракети для систем ППО повітряного базування (зокрема для застосування винищувачами Typhoon та F-35).

"Путін тестує обороноздатність України та рішучість Заходу в надії, що зможе вирвати перемогу з пащі поразки. Але він помиляється. Настав час вільному світу об'єднатися та подвоїти зусилля, щоб дати Україні те, що їй потрібно для перемоги", – заявив міністр оборони Грант Шаппс.

Як повідомляє Reuters, Велика Британія за два роки виділила на військову підтримку Україні загалом 4,6 млрд фунтів ($5,9 млрд).

За попередніми даними, у ніч із 28 на 29 грудня російські війська застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО збили 114 цілей.

В ООН заявили, що "шоковані" поведінкою Росії, яка продовжує ігнорувати свої зобов'язання перед міжнародним гуманітарним правом, невибірково атакує цивільні об'єкти та мирне населення України.

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