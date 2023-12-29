ООН про обстріл: Росія ігнорує всі вимоги щодо дотримання міжнародного права

Деніз Браун (Фото - Wikipedia)

Росія продовжує ігнорувати свої зобов'язання перед міжнародним гуманітарним правом та невибірково атакує цивільні об'єкти та мирне населення України. Заяву про це опублікувала координаторка ООН в Україні Деніз Браун.

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Координаторка ООН "найрішучішим чином" засуджує "огидну хвилю нападів Росії на населені пункти України за останні кілька годин, яка залишила після себе сліди руйнувань, смертей та людських страждань".

"Внаслідок ударів були пошкоджені будинки, школи, лікарні, торговий центр, станція метро та енергетична інфраструктура, загинули та отримали поранення мирні жителі майже у всіх регіонах країни", – наголосила Браун.

Вона підкреслила у заяві, що РФ продовжує ігнорувати свої зобов'язання щодо міжнародного гуманітарного права, яке "категорично забороняє як невиборчі напади, так і напади, які навмисно спрямовані проти цивільних осіб або цивільних об'єктів".

За попередніми даними, у ніч із 28 на 29 грудня російські війська застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО збили 114 цілей.

У Дніпрі було влучання до пологового будинку та торгового центру, у місті загинули шестеро людей та 28 отримали поранення, серед них – 18-місячна дитина. У Києві відомо про чотирьох загиблих та 30 постраждалих. В Одесі четверо людей загинули, 22 отримали поранення, серед них двоє дітей – 6 та 8 років.

У Запоріжжі 6 загиблих та 12 постраждалих. У Харкові 3 людей загинуло, 13 людей поранено. У Львові одна людина загинула, 15 травмовано.

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