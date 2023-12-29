ООН об обстрелах: Россия игнорирует все требования о соблюдении международного права

Дениз Браун (Фото - Wikipedia)

Россия продолжает игнорировать свои обязательства перед международным гуманитарным правом и неизбирательно атакует гражданские объекты и мирное население Украины. Заявление об этом опубликовала координатор ООН в Украине Дениз Браун.

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Координатор ООН "самым решительным образом" осуждает "отвратительную волну нападений России на населенные пункты Украины за последние несколько часов, которая оставила после себя следы разрушений, смертей и человеческих страданий".

"В результате ударов были повреждены дома, школы, больницы, торговый центр, станция метро и энергетическая инфраструктура, погибли и получили ранения мирные жители почти во всех регионах страны", – отметила Браун.

Она подчеркнула в заявлении, что РФ продолжает игнорировать свои обязательства в отношении международного гуманитарного права, которое "категорически запрещает как неизбирательные нападения, так и нападения, преднамеренно направленные против гражданских лиц или гражданских объектов".

По предварительным данным, в ночь с 28 на 29 декабря российские войска применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 114 целей.

В Днепре было попадание в роддом и торговый центр, в городе погибли шесть человек и 28 получили ранения, среди них – 18-месячный ребенок. В Киеве известно о четырех погибших и 30 пострадавших. В Одессе четыре человека погибли, 22 получили ранения, среди них двое детей – 6 и 8 лет.

В Запорожье 6 погибших и 12 пострадавших. В Харькове 3 человека погибли, 13 человек ранены. Во Львове один человек погиб, 15 травмированы.

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