Британия срочно отправляет Украине дополнительные ракеты для ПВО – министр обороны

Британия отправила ВСУ около 200 ракет для систем ПВО воздушного базирования (в том числе для применения истребителями Typhoon и F-35)

Грант Шаппс (Фото - EPA)

Великобритания отправляет в Украину еще примерно 200 ракет ПВО для защиты гражданского населения и критически важной инфраструктуры от дронов и бомбардировок РФ. Об этом заявило британское министерство обороны.

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Как заявили в министерстве, Британия отправила ВСУ ракеты для систем ПВО воздушного базирования (в том числе для применения истребителями Typhoon и F-35).

"Путин тестирует обороноспособность Украины и решимость Запада в надежде, что сможет вырвать победу из пасти поражения. Но он ошибается. Пришло время свободному миру объединиться и удвоить усилия, чтобы дать Украине то, что ей нужно для победы", – заявил министр обороны Грант Шаппс.

Как сообщает Reuters, Великобритания за два года выделила на военную поддержку Украині в общей сложности 4,6 млрд фунтов ($5,9 млрд).

По предварительным данным, в ночь с 28 на 29 декабря российские войска применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 114 целей.

В ООН заявили, что "шокированы" поведением России, которая продолжает игнорировать свои обязательства перед международным гуманитарным правом, неизбирательно атакует гражданские объекты и мирное население Украины.

В Днепре было попадание в роддом и торговый центр, в городе и области погибли шесть человек и 38 получили ранения, среди них – 18-месячный ребенок. В Киеве известно о девяти погибших и 30 пострадавших. В Одессе четыре человека погибли, 22 получили ранения, среди них двое детей – 6 и 8 лет.

В Запорожье восемь погибших и 12 пострадавших. В Харькове три человека погибли, 13 ранены. Во Львове один человек погиб, 30 травмированы.

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