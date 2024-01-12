Договор безопасности. Лондон хочет от Киева военной поддержки, если на Британию нападут

Условия, формат и объем такой помощи будут согласовываться между Великобританией и Украиной

Риши Сунак и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Согласно британско-украинскому "соглашению безопасности", которое президент Владимир Зеленский подписал вместе с британским премьером Риши Сунаком, Киев обязуется помочь Лондону военным путем, если на Соединенное Королевство кто-то и когда-нибудь нападет.

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"Британия вместе с другими союзниками будет обеспечивать, чтобы военные возможности Украины были на таком уровне, чтобы в случае внешней военной агрессии против Соединенного Королевства Украина была способна оказать эффективную военную помощь", – говорится в одном из положений соглашения. Полный текст опубликован на сайте Офиса президента.

Отмечается, что условия, формат и объем такой помощи будут согласовываться между странами-подписантами, то есть между Украиной и Великобританией.

Относительно оборонного и военного сотрудничества, заложенного договором, Великобритания обязуется оказывать Украине военную помощь в течение следующих 10 лет.

2 января 2024 года газета The Times написала, что Великобритания вместе со странами Евросоюза разрабатывает механизм помощи Украине на случай, если на выборах в Соединенных Штатах Америки победит Дональд Трамп.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес предупредил своего преемника Гранта Шэппса, что Лондон рискует отстать в военной поддержке Украины, ведь министры еще не объявили бюджет военной помощи на 2024-2025 годы.

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