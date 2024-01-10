Глава МЗС Британії: Ми готові підтримувати Україну роками — це не предмет суперечок як у США

Кемерон заявив, що війна Росії проти України – це виклик для цілого покоління, а тому партнери Києва мають посилити виробництво озброєнь

Девід Кемерон (Фото: EPA/NEIL HALL)

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що його країна готова підтримувати Україну роками, а союзникам варто зберігати єдність у допомозі. Про це він повідомив під час дебатів у Палаті громад, які транслював канал Sky News.

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За його словами, Британія готова допомагати Україні у 2024, 2025 та 2026 роках, оскільки це є викликом для цілого покоління.

"Я не хочу вдаватися до цифр щодо снарядів, але складіть ВВП країн коаліції — і ми випереджаємо Росію 25 до 1, тому для нас не повинно бути неможливим стати на достатню індустріальну основу", – сказав дипломат.

Він наголосив, що війна Ізраїлю проти ХАМАС відвертає увагу від України.

Кемерон заявив, що завдання Лондона — зробити все можливе, щоб питання України залишалося у фокусі уваги міжнародної спільноти.

"Щоб партнерство та коаліція країн, що підтримують Україну, були сильними, єдиними та цілеспрямованими, наскільки це можливо. На відміну від США та деяких інших країн, це не є предметом суперечок у британській політиці", — резюмував глава відомства.

6 грудня 2023 року президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

13 грудня президент Зеленський повернувся зі США, де намагався переконати Конгрес проголосувати за допомогу Україні, без позитивного результату.

Конгрес пішов на зимові канікули, не ухваливши додаткову допомогу Україні.

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