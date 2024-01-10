Глава МЗС Британії: Ми готові підтримувати Україну роками — це не предмет суперечок як у США
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що його країна готова підтримувати Україну роками, а союзникам варто зберігати єдність у допомозі. Про це він повідомив під час дебатів у Палаті громад, які транслював канал Sky News.
За його словами, Британія готова допомагати Україні у 2024, 2025 та 2026 роках, оскільки це є викликом для цілого покоління.
"Я не хочу вдаватися до цифр щодо снарядів, але складіть ВВП країн коаліції — і ми випереджаємо Росію 25 до 1, тому для нас не повинно бути неможливим стати на достатню індустріальну основу", – сказав дипломат.
Він наголосив, що війна Ізраїлю проти ХАМАС відвертає увагу від України.
Кемерон заявив, що завдання Лондона — зробити все можливе, щоб питання України залишалося у фокусі уваги міжнародної спільноти.
"Щоб партнерство та коаліція країн, що підтримують Україну, були сильними, єдиними та цілеспрямованими, наскільки це можливо. На відміну від США та деяких інших країн, це не є предметом суперечок у британській політиці", — резюмував глава відомства.
- 6 грудня 2023 року президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.
- 13 грудня президент Зеленський повернувся зі США, де намагався переконати Конгрес проголосувати за допомогу Україні, без позитивного результату.
- Конгрес пішов на зимові канікули, не ухваливши додаткову допомогу Україні.
Читайте також: Колишній глава ЦРУ: Якщо Путін не програє в Україні, він нападе на Молдову та країни Балтії