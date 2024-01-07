Колишній глава ЦРУ: Якщо Путін не програє в Україні, він нападе на Молдову та країни Балтії
Девід Петреус (скриншот із відео)

Підтримка України з боку Конгресу США є принципово важливою, оскільки якщо російський диктатор Володимир Путін вважатиме своє вторгнення в Україну успішним, він спрямує війська далі до Європи – Молдови та країн Балтії. Про це в інтерв'ю CNN заявив колишній глава Центрального розвідуправління США Девід Петреус.

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У Конгресі США є сильний двопартійний консенсус щодо виділення допомоги Україні, під питанням поки що залишається – коли саме допомогу буде виділено, сказав Петреус в ефірі CNN.

Колишній директор ЦРУ підкреслив, що для допомоги Україні потрібно "багато мільярдів", проте він вважає такі витрати абсолютно необхідними, оскільки вони дозволять запобігти перемозі Путіна і неминучому у цьому випадку перенесенню ним війни далі до Європи.

"Якщо Путін вважатиме, що досяг істотних для нього результатів в Україні, він не зупиниться. "Наступною в його прицілі буде Молдова, або, можливо, одна з країн Балтії", – сказав Петреус.

  • На початку грудня 2023 року Петреус заявив, що ЗСУ під час літнього контрнаступу не змогли досягти прориву, на який "усі сподівалися", через недостатню військову допомогу від західних союзників, насамперед від США.
  • 5 січня 2024 року глава МЗС Латвії Криш'яніс Каріньш заявив, що Росія продовжить шукати нові цілі для агресії незалежно від результату великої війни проти України.

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