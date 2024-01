Колишній глава ЦРУ: Якщо Путін не програє в Україні, він нападе на Молдову та країни Балтії

Підтримка України з боку Конгресу США є принципово важливою, оскільки якщо російський диктатор Володимир Путін вважатиме своє вторгнення в Україну успішним, він спрямує війська далі до Європи – Молдови та країн Балтії. Про це в інтерв'ю CNN заявив колишній глава Центрального розвідуправління США Девід Петреус.

У Конгресі США є сильний двопартійний консенсус щодо виділення допомоги Україні, під питанням поки що залишається – коли саме допомогу буде виділено, сказав Петреус в ефірі CNN.

Колишній директор ЦРУ підкреслив, що для допомоги Україні потрібно "багато мільярдів", проте він вважає такі витрати абсолютно необхідними, оскільки вони дозволять запобігти перемозі Путіна і неминучому у цьому випадку перенесенню ним війни далі до Європи.

"Якщо Путін вважатиме, що досяг істотних для нього результатів в Україні, він не зупиниться. "Наступною в його прицілі буде Молдова, або, можливо, одна з країн Балтії", – сказав Петреус.

Putin "won't stop there" if Russia wins in Ukraine, says fmr US spy chief David Petraeus. "Moldova will be the next in the crosshairs, or perhaps one of the Baltic states," he warns. pic.twitter.com/bmZiXXf2SG