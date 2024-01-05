Росія не зупиниться, навіть якщо Україна переможе і Путін піде — голова МЗС Латвії
Міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш заявив, що Росія продовжуватиме шукати нові цілі для агресії, незалежно від результату великої війни проти України. Про це він повідомив в інтерв'ю Financial Times.
За його словами, Росія має імперіалістичну ідеологію, а це означає, що загроза з боку Москви збережеться, навіть якщо диктатор Володимир Путін піде, а Україна вийде на кордони 1991 року.
"Росія не зупиниться, Росію можна лише зупинити. Зупинка Росії в Україні не означає, що все закінчено. Це просто означає, що нам доведеться продовжувати", – сказав Каріньш.
Дипломат зазначив, що НАТО слід працювати над довгостроковою стратегією стримування Росії.
- 24 жовтня 2022 року президент Латвії Рінкевичс говорив, що Росія має ресурси для довгої війни й Захід "не повинен розслаблятися".
- 10 січня 2023 року латвійський політик сказав, що повна поразка Росії у війні проти України відповідає інтересам Латвії.
- 26 вересня президент Латвії в інтерв'ю Welt заявив, що перемога диктатора РФ Путіна у війні проти України може спричинити Третю світову.
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