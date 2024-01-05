Росія не зупиниться, навіть якщо Україна переможе і Путін піде — голова МЗС Латвії
Кріш'яніс Каріньш (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш заявив, що Росія продовжуватиме шукати нові цілі для агресії, незалежно від результату великої війни проти України. Про це він повідомив в інтерв'ю Financial Times.

За його словами, Росія має імперіалістичну ідеологію, а це означає, що загроза з боку Москви збережеться, навіть якщо диктатор Володимир Путін піде, а Україна вийде на кордони 1991 року.

"Росія не зупиниться, Росію можна лише зупинити. Зупинка Росії в Україні не означає, що все закінчено. Це просто означає, що нам доведеться продовжувати", – сказав Каріньш.

Дипломат зазначив, що НАТО слід працювати над довгостроковою стратегією стримування Росії.

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