Россия не остановится, даже если Украина победит и Путин уйдет — глава МИД Латвии

Кришьянис Кариньш (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Россия продолжит искать новые цели для агрессии, независимо от результата большой войны против Украины. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

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По его словам, у России есть империалистическая идеология, а это значит, что угроза со стороны Москвы сохранится, даже если диктатор Владимир Путин уйдет, а Украина выйдет на границы 1991 года.

"Россия не остановится, Россию можно только остановить. Остановка России в Украине не означает, что все кончено. Это просто означает, что нам придется продолжать", — сказал Кариньш.

Дипломат отметил, что НАТО следует работать над долгосрочной стратегией сдерживания России.

24 октября 2022 года президент Латвии Ринкевичс говорил, что у России есть ресурсы для долгой войны и Запад "не должен расслабляться".

10 января 2023 года латвийский политик сказал, что полное поражение России в войне против Украины отвечает интересам Латвии.

26 сентября президент Латвии в интервью Welt заявил, что победа диктатора РФ Путина в войне против Украины может повлечь за собой Третью мировую.

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