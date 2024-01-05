Россия не остановится, даже если Украина победит и Путин уйдет — глава МИД Латвии
Кришьянис Кариньш (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Россия продолжит искать новые цели для агрессии, независимо от результата большой войны против Украины. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

По его словам, у России есть империалистическая идеология, а это значит, что угроза со стороны Москвы сохранится, даже если  диктатор Владимир Путин уйдет, а Украина выйдет на границы 1991 года. 

"Россия не остановится, Россию можно только остановить. Остановка России в Украине не означает, что все кончено. Это просто означает, что нам придется продолжать", — сказал Кариньш.

Дипломат отметил, что НАТО следует работать над долгосрочной стратегией сдерживания России.

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