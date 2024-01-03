Латвия укрепит военную инфраструктуру на границе с РФ. Президент: Нужен не только забор
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что его страна будет укреплять военную инфраструктуру на границе с Россией и Беларусью. Об этом он сообщил в эфире канала LTV, цитирует его Delfi.
По его словам, в 2024 году Латвия должна продолжить работу над национальной безопасностью.
Он отметил, что один из приоритетов — это укрепление границы не только с Беларусью, но и с Россией.
"Восточную границу необходимо укрепить и с точки зрения военной инфраструктуры, поскольку сам забор не защитит от серьезной военной угрозы. Забор предназначен для предотвращения гибридной угрозы", — заявил Ринкевичс.
Политик также подчеркнул необходимость работы над системой гражданской обороны.
- 24 октября 2022 года Ринкевичс говорил, что у России есть ресурсы для долгой войны и Запад "не должен расслабляться".
- 10 января 2023 года латвийский политик сказал, что полное поражение России в войне против Украины отвечает интересам Латвии.
- 26 сентября президент Латвии в интервью Welt заявил, что победа диктатора РФ Путина в войне против Украины может повлечь за собой Третью мировую.
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