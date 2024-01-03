Латвия укрепит военную инфраструктуру на границе с РФ. Президент: Нужен не только забор
Эдгарс Ринкевичс (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что его страна будет укреплять военную инфраструктуру на границе с Россией и Беларусью. Об этом он сообщил в эфире канала LTV, цитирует его Delfi.

По его словам, в 2024 году Латвия должна продолжить работу над национальной безопасностью.

Он отметил, что один из приоритетов — это укрепление границы не только с Беларусью, но и с Россией. 

"Восточную границу необходимо укрепить и с точки зрения военной инфраструктуры, поскольку сам забор не защитит от серьезной военной угрозы. Забор предназначен для предотвращения гибридной угрозы", — заявил Ринкевичс.

Политик также подчеркнул необходимость работы над системой гражданской обороны. 

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