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Латвия с 2026 года, вероятно, закроет русскоязычные редакции своих общественных медиа

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 17:48
Латвия с 2026 года, вероятно, закроет русскоязычные редакции своих общественных медиа - Фото
Сейм Латвии (Официальное фото)

Сейм Латвии подавляющим большинством голосов поддержал Концепцию национальной безопасности, которая подразумевает запрет общественным СМИ – Латвийскому телевидению (LTV) и Латвийскому радио (LR) – вещать на русском языке с 2026 года. Об этом сообщает Delfi.

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Депутаты Сейма 68 голосами против 10 поддержали Концепцию национальной безопасности, которая среди мер по защите национального информационного пространства предусматривает запрет для LTV и LR на создание и распространение контента на русском языке с 2026 года.

В документе зафиксировано, что "с 1 января 2026 года контент, создаваемый общественными медиа, должен быть только на латышском языке и на языках, которые принадлежат к европейскому культурного пространству".  

Формулировка не касается никаких других медиа, кроме общественного вещания. 

Против такого подхода резко возражал совет по общественным электронным СМИ (SEPLP), который заявил, что "эта идея оказалась в документе без консультаций с самими СМИ, надзорным органом и экспертами" и что она прямо противоречит цели укрепления безопасности информационного пространства страны.

По мнению SEPLP, Латвии следует поддерживать создание качественного контента для проживающих в стране меньшинств "для укрепления чувства принадлежности к Латвии" и "вовлечения меньшинств в европейское культурное пространство".

Министр культуры Агнесе Логина уже назвала пункт об отказе от русскоязычного вещания к 2026 году "поспешным решением" и возложила ответственность за него на предыдущий состав правительства.

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Сергей Бережной
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Латвиярусский языкОбщественное вещаниеинформационная безопасностьСейм Латвии
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