Латвія з 2026 року, ймовірно, закриє російськомовні редакції своїх суспільних медіа

Сейм Латвії переважною більшістю голосів підтримав Концепцію національної безпеки, яка передбачає заборону суспільним ЗМІ – Латвійському телебаченню (LTV) та Латвійському радіо (LR) – мовлення російською мовою з 2026 року. Про це повідомляє Delfi.

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Депутати Сейму 68 голосами проти 10 підтримали Концепцію національної безпеки, яка серед заходів щодо захисту національного інформаційного простору передбачає заборону для LTV та LR на створення та розповсюдження контенту російською мовою з 2026 року.

У документі зафіксовано, що "з 1 січня 2026 року контент, створюваний суспільними медіа, має бути лише латиською мовою та мовами, що належать до європейського культурного простору".

Формулювання не стосується жодних інших медіа, окрім суспільного мовлення.

Проти такого підходу різко заперечувала рада з суспільних електронних ЗМІ (SEPLP), яка заявила, що "ця ідея опинилась у документі без консультацій із самими ЗМІ, наглядовим органом та експертами" і що вона прямо суперечить меті зміцнення безпеки інформаційного простору країни.

На думку SEPLP, Латвії слід підтримувати створення якісного контенту для меншин, що проживають у країні, "для зміцнення почуття приналежності до Латвії" та "залучення меншин до європейського культурного простору".

Міністр культури Агнесе Логіна вже назвала пункт про відмову від російськомовного суспільного мовлення до 2026 року "поспішним рішенням" та поклала відповідальність за нього на попередній склад уряду.

13 вересня країни Балтії повністю заборонили в'їзд автомобілів з російськими номерами.

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