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Латвія, Литва та Естонія повністю заборонили в'їзд машинам із російськими номерами

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13.09.2023, 12:27
Латвія, Литва та Естонія повністю заборонили в'їзд машинам із російськими номерами - Фото
Маргус Цахкна (Фото: EPA)

Країни Балтії повністю заборонили в'їзд автомобілів із російськими номерами з 13 вересня. Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

За його словами, відсьогодні в Естонії, Латвії та Литві вводиться заборона на в'їзд автомобілів, зареєстрованих у Росії.

"Їх не запрошують сюди користуватися привілеями, які може запропонувати свобода, доки Україна не досягне перемоги", — заявив Цахкна.

Також у лютому 2023 року парламент Латвії ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають можливість безоплатного передання транспортних засобів, що належать державі, у власність України для підтримки українського суспільства.

На потреби України також передаються автомобілі, конфісковані у нетверезих водіїв.

  • 17 березня повідомлялося, що до судів Латвії направлено інформацію про 39 об'єктів нерухомості у власності громадян РФ, які перебувають під санкціями.
  • 6 липня з'явилася інформація, що у Німеччині почали конфіскувати автомобілі з російськими номерами через заборону на ввезення транспортних засобів із Росії внаслідок санкцій.

Читайте також: Україна конфіскувала завод у російського політика

Дмитро Гриниченко
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