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Латвія передала Україні вже 66 автомобілів, конфіскованих за п'яне водіння

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04.06.2023, 23:17
Латвія передала Україні вже 66 автомобілів, конфіскованих за п'яне водіння - Фото
Прапори Латвії та України (Фото - lpnu.ua)

Латвія передала Україні вже 66 автомобілів, які були конфісковані у водіїв за керування у нетверезому стані. Про це з посиланням на Державне страхове агентство Латвії повідомляє Delfi.

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Кількість автомобілів, які Латвія конфіскувала у водіїв, спійманих п'яними за кермом, та безкоштовно передала Україні, досягла 66 одиниць.

Сейм Латвії 7 березня 2023 року депутати одноголосно підтримали поправки до закону про підтримку цивільного населення України, який створив підстави передавати конфісковані у нетверезих водіїв транспортні засоби у власність України.

Перші вісім конфіскованих автомобілів було відправлено Україні вже наступного дня.

Сергій Бережний
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