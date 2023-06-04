Латвія передала Україні вже 66 автомобілів, конфіскованих за п'яне водіння

Латвія передала Україні вже 66 автомобілів, які були конфісковані у водіїв за керування у нетверезому стані. Про це з посиланням на Державне страхове агентство Латвії повідомляє Delfi.

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Кількість автомобілів, які Латвія конфіскувала у водіїв, спійманих п'яними за кермом, та безкоштовно передала Україні, досягла 66 одиниць.

Сейм Латвії 7 березня 2023 року депутати одноголосно підтримали поправки до закону про підтримку цивільного населення України, який створив підстави передавати конфісковані у нетверезих водіїв транспортні засоби у власність України.

Перші вісім конфіскованих автомобілів було відправлено Україні вже наступного дня.

21 квітня міністр оборони Латвії Інара Мурнієце на зустрічі у форматі "Рамштайн" пообіцяла, що Латвія надасть Україні усі свої системи Stinger .

11 травня голова міноборони Олексій Рєзніков повідомив, що Канада та Латвія запустили новий проект з навчання молодших офіцерів ЗСУ.

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