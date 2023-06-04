Латвия передала Украине уже 66 автомобилей, конфискованных за пьяное вождение

Латвия передала Украине уже 66 автомобилей, которые были конфискованы у водителей за управление в нетрезвом состоянии. Об этом со ссылкой на Государственное страховое агентство Латвии сообщает Delfi.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Количество автомобилей, которые Латвия конфисковала у водителей, пойманных пьяными за рулем, и бесплатно передала Украине, достигло 66 единиц.

Сейм Латвии 7 марта 2023 года депутаты единогласно поддержал поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, который создал основания передавать конфискованные у нетрезвых водителей транспортные средства в собственность Украины.

Первые восемь конфискованных автомобилей были отправлены Украине уже на следующий день.

21 апреля министр обороны Латвии Инара Мурниеце на встрече в формате "Рамштайн" пообещала, что Латвия предоставит Украине все свои системы Stinger.

11 мая глава минобороны Алексей Резников сообщил, что Канада и Латвия запустили новый проект по обучению младших офицеров ВСУ.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.