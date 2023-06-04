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Латвия передала Украине уже 66 автомобилей, конфискованных за пьяное вождение

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04.06.2023, 23:17
Латвия передала Украине уже 66 автомобилей, конфискованных за пьяное вождение - Фото
Флаги Латвии и Украины (Фото - lpnu.ua)

Латвия передала Украине уже 66 автомобилей, которые были конфискованы у водителей за управление в нетрезвом состоянии. Об этом со ссылкой на Государственное страховое агентство Латвии сообщает Delfi.

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Количество автомобилей, которые Латвия конфисковала у водителей, пойманных пьяными за рулем, и бесплатно передала Украине, достигло 66 единиц.   

Сейм Латвии 7 марта 2023 года депутаты единогласно поддержал поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, который создал основания передавать конфискованные у нетрезвых водителей транспортные средства в собственность Украины.

Первые восемь конфискованных автомобилей были отправлены Украине уже на следующий день.

Сергей Бережной
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