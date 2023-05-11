Канада и Латвия запустили амбициозный проект по обучению младших офицеров ВСУ – Резников

Канада и Латвия запустили новый проект по обучению младших офицеров Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

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"Мои канадские и латвийские коллеги Анита Ананд и Инара Мурниеце запустили новый амбициозный проект по обучению храбрых украинских младших офицеров в Латвии", – написал Резников.

Глава Минобороны уточнил, что младшие офицеры ВСУ освоят процесс планирования и командования, координации маневров, ведения разведки и так далее.

"Я верю, что канадские и латвийские инструкторы сделают все возможное, чтобы наши воины научились драться и побеждать. Образование является ключом к успеху", – написал министр обороны.

В конце апреля 2023 года Жозеп Боррель сообщил, что в ЕС уже прошли обучение более 16 000 украинских военных.

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