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Канада и Латвия запустили амбициозный проект по обучению младших офицеров ВСУ – Резников

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 17:22
Канада и Латвия запустили амбициозный проект по обучению младших офицеров ВСУ – Резников - Фото
Алексей Резников, министр обороны Украины (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Канада и Латвия запустили новый проект по обучению младших офицеров Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Мои канадские и латвийские коллеги Анита Ананд и Инара Мурниеце запустили новый амбициозный проект по обучению храбрых украинских младших офицеров в Латвии", – написал Резников.

Глава Минобороны уточнил, что младшие офицеры ВСУ освоят процесс планирования и командования, координации маневров, ведения разведки и так далее.

"Я верю, что канадские и латвийские инструкторы сделают все возможное, чтобы наши воины научились драться и побеждать. Образование является ключом к успеху", – написал министр обороны.

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Наталья Медведева
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Алексей РезниковвойнаЛатвияканадаобучение
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